巴西前總統稱因藥物觸發妄想　導致違反電子腳鐐規定

路透社11月23日稱根據取得的文件顯示，巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）向法官表示，他因藥物引起「妄想」，導致他違反了電子腳鐐規定。在此前一天，博爾索納羅因電子腳鐐被破壞，遭警方以可能潛逃為由將其拘留。



2025 年6月29日，巴西聖保羅保利斯塔大道，涉政變案的巴西前總統博爾索納羅在聯邦最高法院受審前與支持者在支持他的示威活動中互動。（Reuters）

博爾索納羅因策劃政變及參與犯罪組織等罪，此前被下令家中軟禁。但在22日，巴西最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）下令將其拘留，原因是其支持者計劃在其住所外舉行守夜活動，可能會破壞警方的監控。此外，莫賴斯稱注意到一份警方報告，稱博爾索納羅的電子腳鐐於22日凌晨遭到破壞。

路透社報道，在之後的拘留聆訊上，博爾索納羅否認有任何逃離居家監禁，又或試圖移除監控設備的意圖，但稱他出現了「幻覺」，認為腳鐐內有竊聽器，因此以電焊棒處置腳鐐。他向法官表示，他混合服用不同醫生開出的多種藥物，導致了這種情況。 他表示，事發時他獨自一人，家中其他人已入睡。

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）9月16日居家監禁期間突感不適，由警方護送緊急送醫，正在接受治療。圖為2025年8月16日，他在巴西利亞一家醫院接受體檢。(Reuters)

70歲的博爾索納羅在2022年總統大選中，敗給左翼候選人盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後策劃政變，於今年9月被判處監禁27年零3個月。

他目前被關押在警察局的一間小型拘留室裡，裡面有一張單人床、一台電視、空調和一間浴室。