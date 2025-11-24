巴西前總統稱因藥物觸發妄想 導致違反電子腳鐐規定
撰文：蕭通
更新：
路透社11月23日稱根據取得的文件顯示，巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）向法官表示，他因藥物引起「妄想」，導致他違反了電子腳鐐規定。在此前一天，博爾索納羅因電子腳鐐被破壞，遭警方以可能潛逃為由將其拘留。
博爾索納羅因策劃政變及參與犯罪組織等罪，此前被下令家中軟禁。但在22日，巴西最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）下令將其拘留，原因是其支持者計劃在其住所外舉行守夜活動，可能會破壞警方的監控。此外，莫賴斯稱注意到一份警方報告，稱博爾索納羅的電子腳鐐於22日凌晨遭到破壞。
路透社報道，在之後的拘留聆訊上，博爾索納羅否認有任何逃離居家監禁，又或試圖移除監控設備的意圖，但稱他出現了「幻覺」，認為腳鐐內有竊聽器，因此以電焊棒處置腳鐐。他向法官表示，他混合服用不同醫生開出的多種藥物，導致了這種情況。 他表示，事發時他獨自一人，家中其他人已入睡。
70歲的博爾索納羅在2022年總統大選中，敗給左翼候選人盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後策劃政變，於今年9月被判處監禁27年零3個月。
他目前被關押在警察局的一間小型拘留室裡，裡面有一張單人床、一台電視、空調和一間浴室。
