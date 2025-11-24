路透社：美國政府指DOGE已不存在
撰文：張子傑
路透社11月23日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後不久成立的政府效率部（DOGE）已不存在，比原本計劃提早八個月結束其功能。
美國人事管理局（OPM）局長庫柏（Scott Kupor）11月較早時回應路透社關於DOGE情況的查詢時，指它根本不存在，並形容DOGE不再是一個「集中式機構」。今次是首次有特朗普政府官員公開證實DOGE已解散。
特朗普今年初第二度上台後，隨即成立DOGE，以迅速縮減聯邦部門，削減對方預算或是將它們的工作轉移至特朗普優先的事務上。而根據庫柏的言論和路透社取得的文件顯示，OPM已經接替DOGE的大部分功能。白宮發言人休斯頓（Liz Huston）則強調，特朗普曾明確要求減少聯邦政府內部的浪費、詐騙及濫權問題，他會繼續積極兌現有關承諾。
報道提到，至少兩名主要DOGE員工已改為參與在8月成立的國家設計工作室，另外亦有員工轉至衛生與公眾服務部（HHS）、海軍研究辦公室等部門。
DOGE最初由億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導，當時曾聲稱削減數以十億美元計的政府開支，惟馬斯克與特朗普5月公開決裂後，即使華府官員沒公開承認，以及特朗普下令延長DOGE的運作至明年7月，惟該部門已成過去的消息一直甚囂塵上。
