美國國家氣象局曾遭馬斯克DOGE「蹂躪」　將恢復450被削職位

美國德州7月發生洪災，造成至少137人死亡。有人質疑特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）新設的「政府效率部」（DOGE）此前大量裁減美國國家氣象局（NWS）的人手，導致災情規模擴大。多名國會議員8月5日表示，華府將允許NWS恢復大多數之前被裁減的數百個職位。



美國眾議員、內布拉斯加州共和黨人弗拉德（Mike Flood）和伊利諾伊州民主黨人索倫森（Eric Sorensen）周四（8月7日）在一份聯合聲明中表示，NWS的上級機構、美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）計劃招聘450名氣象服務氣象學家、水文學家和雷達技術人員。

2025年7月11日，美國德州，圖為人們在洪水退去後清理污泥與倒塌樹木重建社區。（Reuters）

兩位議員已發起一項立法，將氣象服務員工重新歸類為對公共安全至關重要的職位，使其免受DOGE強制裁員和提前退休的影響。

富豪馬斯克（Elon Musk）最初被特朗普任命為DOGE負責人，但這他幾個月後就辭去了政府職務。

第三位議員、密蘇里州共和黨人阿爾福德（Mark Alford）也對政府在NWS「招募450名一線關鍵任務人員的舉措」表示讚賞。

2025年7月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）啟程前往德州視察遭遇致命洪災的地區前，在白宮南草坪向記者發表講話。（Reuters）

美媒在議員發表聲明前就透露，新的招聘人數包括NOAA先前批准的126個職位。報道指出，裁員與提早退休的「付費辭退」（buyouts）已讓NWS員工從特朗普第二任期前的水平減少了超過550個職位，僅剩不到4000名員工。

NWS局長格雷厄姆（Ken Graham）5月則表示，包括NWS在內的NOAA大量人員和預算削減不會妨礙政府預測毀滅性風暴和向公眾發出警告的能力。