李在明在G20峰會期間分晤中日領導人　冀早日訪華與習近平會語

韓聯社報道，韓國總統李在明借出席二十國集團（G20）領導人峰會之機，11月23日在南非約翰內斯堡分別會晤中國國務院總理李強和日本首相高市早苗。



李在明高度評價韓中兩國元首借亞太經合組織（APEC）慶州峰會之機舉行雙邊會談推動韓中關係回暖，強調增強兩國政治互信和溝通的重要性。李在明還請李強轉達對習近平主席的特別問候，並表示希望能早日在北京同習主席會面。

李強表示，習近平此次對韓國的國事訪問非常成功，中方願同韓方在多個領域加強互利合作，並從長遠角度推動兩國關係穩步發展。

韓國總統室就李在明與李強會晤評價稱，此次會晤延續了韓中兩國高層之間的積極交流，具有重要意義。(Reuters)

至於在韓日領導人會晤中，雙方重申了在複雜的國際形勢下維護好兩國關係的重要性，以及面向未來推動雙邊合作的必要性。李在明指，牢固韓日關係是兩國政治家應擔當的使命，希望雙方能夠集中精力在具有合作潛力的領域進一步推動雙邊關係發展。