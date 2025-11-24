澤連斯基發文感謝特朗普　烏官員：和平新草案已反映基輔核心訴求

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月23日透過社交媒體發文，公開感謝美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對烏克蘭的支持。特朗普早前批評烏克蘭領導層「毫無感激」。當日，美烏高層官員在日內瓦的和平計劃磋商取得積極進展，烏方確認最新草案已納入基輔部份核心訴求。



澤連斯基在社交平台X發文，稱「烏克蘭感謝美國及每位美國人民，我本人也親自感謝特朗普總統所提供的協助。」

他指出，華府從標槍導彈（Javelin）起的援助一直在拯救烏克蘭人的生命，亦感謝歐盟與G20國家的援助，表示國際社會持續支持對「制止戰爭、防止戰火再起」的目標至關重要。他同時強調，俄羅斯不僅拒絕結束戰爭，更試圖維持作戰能力，此舉「並不只針對烏克蘭」。

美烏高階官員於瑞士日內瓦舉行會談，討論就平息俄烏戰爭擬定的「28點和平計劃草案」。（Reuters）

與此同時，美烏高層官員於瑞士日內瓦就美國提出的和平計劃草案進行磋商，取得積極進展。烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席、談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，美方提出的28點和平計劃草案，經修改後「已反映烏克蘭大部份核心優先事項」，目前正處於最終審批階段。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）形容會談是「自今年1月就任以來最順利的一次會面」。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）亦證實首輪會談富有成效，很快將舉行第二輪磋商，並感謝美國及特朗普致力推動和平。