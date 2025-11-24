比「21條」更賣國：美俄密謀達成的28條協議， 澤連斯基敢簽嗎？

看到美俄密謀達成的28條新協議，不只烏克蘭，整個歐洲都驚呆了！

協議對烏克蘭的安全保障與戰後建設援助基本都是空的，完全仰賴於美俄有無落實協議的「政治自覺」，沒有任何強制效力。

但是對烏克蘭，卻刀刀見血。

協議要求烏克蘭交出其仍未被俄羅斯佔領的領土，並削減武裝部隊規模。具體包括：

- 烏克蘭軍隊將從其目前控制的頓涅茨克州剩餘部分地區撤出，該撤出區將被視為中立的非軍事緩衝區，並在國際上被認定為屬於俄羅斯聯邦的領土。俄軍將不會進入這個非軍事區。

- 克里米亞、盧甘斯克和頓內茨克將被視為俄羅斯實際控制的領土，包括被美國承認。

- 在南部的赫爾松與扎波羅熱地區，前線將依現狀被凍結，而俄羅斯將放棄其在烏克蘭其他地區所佔領的領土。

- 烏克蘭武裝部隊被限制在60萬人。烏克蘭不得謀求核武器。

在加入歐盟和北約上，協議要求：「烏克蘭同意在憲法中明文規定永不加入北約，而北約同意在其章程中加入一項條款，規定未來不會接納烏克蘭加入。」等於從烏克蘭和北約兩側，同時徹底堵死了烏克蘭加入北約的所有希望。

2025年10月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（Reuters）

協議表示「烏克蘭有資格加入歐盟，在相關議題仍在審議期間，將獲得歐盟市場的短期優先准入。」這是一個仍然需要審議的事情。依照歐盟的全數同意投票機制，真正加入歐盟還不知道要到何年何月。

協議還要求，北約不得在烏克蘭駐軍。由英國和法國領導的西方「自願聯盟」提出的協助監督未來任何協議的計劃也被無情拒絕。

對俄羅斯，草案多處提到要讓俄羅斯擺脱孤立，包括「讓俄羅斯重新融入全球經濟」，並重新邀請其加入八國集團（G8)。

俄羅斯得到的唯一懲罰是「從俄羅斯遭凍結的資產中撥出1000億美元，用於「由美國主導的烏克蘭重建與投資計劃」。

而這條所謂懲罰又補充規定說，「其中美國可獲得五成利潤；而歐洲則需額外投入1000億美元協助重建。」所以這條懲罰，與其說是對俄羅斯的懲罰，倒不如說是俄羅斯通過交給美國一筆未來分期支付的巨款，換得了美國對戰爭成果的外交承認，並且把俄羅斯重新吸納進入G8體系。

需要指出的，包括烏克蘭在內的大部分歐洲國家，並非G8成員。歐洲又掏錢又出力，承擔了戰爭外溢帶來的所有惡果，最後還被美俄敲了一筆，成了烏克蘭之外最大的「冤大頭」。

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談（Reuters）

協議還要求，烏克蘭在協議簽署100天內進行大選。而從美國的態度看，澤連斯基很可能連參選資格都沒有。

對於這樣一份協議，烏克蘭的情緒可想而知。澤連斯基說，烏克蘭目前正面臨歷史上最艱難的時刻，國家將做出關鍵選擇：是選擇放棄尊嚴，還是失去最重要的國際盟友。如果簽署這樣的協議，烏克蘭將面臨前所未有的壓力。

歐洲各國抱怨說，協議忽略了歐洲的訴求。

但美國方面，特朗普政府不為所動，放狠話要求烏克蘭在7天內（感恩節為限）簽署協議。否則就任由俄羅斯毆打，美國將撒手不管。

可嘆烏克蘭，三年多戰爭下來，經濟垮了，男人們死在戰場，女人們受盡凌辱，江山半壁淪喪，卻落得個這樣的結局。其作為一個獨立主權國家的悲慘，真是令人同情。

而澤連斯基，也從棋子變棄子，從一個戰時領袖即將成為一個賣國總統，不僅無法在戰後繼續執掌權柄，還可能被釘在烏克蘭國家歷史的恥辱柱上，成為烏克蘭版的袁世凱和李鴻章。其結局是何等可悲！

雖然歷史已經進入二十一世紀，但是人類國際政治的原始叢林法則一點沒變。帝國主義仍然張着血盆大口。弱小者只能任人宰割。

唯二不同的是：其一，曾經宰制世界的歐洲列強，如今也成了被宰割的對象。其二，如今中國已經不是一百年前任人欺凌、任人宰割的中國。