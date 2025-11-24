日本擬在與那國島部署導彈　離台灣僅111公里　外交部指極其危險

在中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」論日益惡化之際，防衛大臣小泉進次郎近日到訪與那國島，表示正在當地進行部署導彈的計劃。小泉強調：「關於在靠近台灣的與那國島部署導彈會加劇地區緊張局勢的說法毫無根據。」與那國島位於日本最西端，距離台灣僅111公里，被視為台海發生衝突時日本的第一線防衛據點。外交部11月24日指日方刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險。



據《日本時報》(Japan Times）11月23日報道，日本政府計劃在距離台灣東部約110公里的與那國島部署中程地對空導彈。

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎視察位於沖繩縣與那國島的自衛隊駐軍。（X@shinjirokoiz）

據《朝日新聞》同日報道，鑑於中國近年海軍實力不斷增強與台海局勢升溫，日本政府正積極推行「西南轉移」戰略，以加強自衛隊實力。

陸上自衛隊分別於2016年、2019年和2023年在與那國島、奄美大島、宮古島以及石垣島設立基地。未來，日方計劃在與那國島部署地對空導彈部隊，配備03式中程地對空導彈，用於攔截敵機和巡航導彈，進一步提高防衛能力。

當被問及與那國島在緊急情況下的戰略作用時，小泉僅回應道：「我不會回答任何假設台灣發生緊急情況的問題。」

小泉進次郎23日會見與那國町町長上地恆夫，強調提升自衛隊防衛力和強化日美同盟的重要性，並為部署導彈尋求對方理解。當談到部署導彈一事，小泉告訴記者：這將降低我國遭受武裝襲擊的可能性，而所謂會加劇地區緊張局勢的說法毫無根據。」

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎拜訪位於石垣的駐軍。（X@shinjirokoiz）

當被問到日方將在台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器的提問時，外交部發言人毛寧24日在例行記者會上表示，此舉刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕。

2025年11月17日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心有能力捍衛國家領土主權。