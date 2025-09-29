自民黨總裁辯論　眾候選人英語被考起　小泉留學美國卻拒答｜有片

日本自民黨總裁選舉將於10月4日投票，5位候選人出席連場辯論拉票。5位候選人在上周六的討論會上突遇「英語考題」，被要求用英語闡述想把日本打造成怎樣的國家，各人給出了不同的反應。其中，在議員支持度佔優且曾留學美國的農相小泉進次郎，就因為迴避英語問題，引來網民嘲諷。



五位自民黨總裁候選人——前經濟安全保障擔當相小林鷹之、前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保相高市早苗和農相小泉進次郎——上周六共同亮相自民黨網絡節目《Cafesta》。期間，主持人以該黨總裁選舉的勝者成為首相「將與美國總統特朗普對話」為由，提議輪流用發表一分鐘英語講話。

其中，官房長官林芳正、自民黨前幹事長茂木敏充用英語作答，展現了外語能力。作為前外相的林芳正全程用英語表示，「願建設一個尤其能讓年輕人和下一代感到和平且抱有希望的國家」；茂木也用英語強調「日本是對於美國而言最重要的夥伴」等。

有關英語作答的部份出現於2:06:00 – 2:12:00

唯一女將高市早苗雖然積極表示想要疾呼「JAPAN IS BACK」，但除了這句，她全程只用日語作答。不過，其勁敵小泉進次郎更是一句英語也不說，他解釋：「為了好好準確回答，我也跟高市一樣用日語回答。」另一位對手、前經濟安保大臣小林鷹之亦僅用日語回答。

2025年9月20日，日本東京，日本首相候選人、農林水產大臣小泉進次郎宣布競選自民黨黨魁。（Reuters）

作為選戰大熱門之一，小泉進次郎「英語口啞」隨即成為網民嘲諷的目標，有人質疑他在美國留學，其哥倫比亞大學政治碩士的學歷似乎名不副實。

然而，語文能力在於選戰只是其中一個因素，據共同社最新民調顯示，在自民黨支持度領先的依然是高市早苗和小泉進次郎，分別佔約34%及29%。而時事通訊社日前民調則顯示，在佔比一半的議員票中，位列頭兩名的分別是小泉和林芳正。