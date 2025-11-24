日本歌手美依禮芽談「永遠支持一個中國」：出於感恩和尊重｜有片

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事論」導致中日關係急劇惡化。日本歌手美依禮芽11月18日在個人微博表示：「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人，我永遠支持一個中國」。美依禮芽的表態在中日網上都引發高度關注，在日本有網民對她的言論作出抨擊。美依禮芽受訪表示：「我的表態主要是想向中國公眾表達我的溫暖與愛意，以及對大家支持我的感謝。」



美依禮芽接受環球時報訪問：

當被問到為什麼會在微博上公開表達「永遠支持一個中國」，美依禮芽表示：「我的表態主要是想向中國公眾表達我的溫暖與愛意，以及對大家支持我的感謝。很多事情光靠外部觀察是無法體會的，但我在中國期間，真的得到了許多中國朋友的幫助，也從粉絲那裏收穫了滿滿的愛和勇氣。」

美依禮芽指出：「剛來中國時，我語言不通，遇到不懂的地方，大家都很熱情地幫助我，非常友善，這些都讓我印象深刻。來到中國已經快3年了，真的非常喜歡這裏。中國朋友給予我很多愛，這裏對我來說也變成了非常重要的地方。所以，這次做出表態是出於感恩和尊重的心情。」

當被問到多次提到中國是「第二個故鄉」，美依禮芽坦承：「2023年，我第一次參與中國綜藝節目的錄製（《乘風2023》）。那時第一次見到中國的姐姐們，初來乍到什麼都不懂，姐姐們非常熱情地幫助我，叫我「小美」，對我照顧有加。」

她形容那段時間很孤單，但大家的愛和友善讓她真切感受到，跨越國界也能建立家人般的情感。在來中國之前，她其實有些膽怯和不安，但來到這裏後，大家都非常溫暖地接納了她，這讓美依禮芽所有的不安都消失了，現在這裏對她來說真的很溫暖。

當被問到明確表態支持「一中」是否擔心會在網上遭到「網暴」時，美依禮芽明言：「確實，做出明確表態不是一件能立刻決定的事。但和網絡上的各種聲音相比，我更相信自己來到中國，在這裏看到、感受到的才是真實的。我想把自己對中國人的愛和我感受到的東西傳遞給大家，因此並不害怕被誤解。這就是我要發佈這條聲明的原因，雖然有過恐懼和不安，也花了一些時間下決心，但我還是決定要這樣做。」

面對近期中日關係惡化，美依禮芽強調：「從我剛來中國參加綜藝節目時起，就一直這樣說：我真心希望中國與日本，乃至全世界都能和平共處、友好相待，這是我始終不變的心願。即便個人力量微薄，只要能用音樂帶去哪怕一絲一毫的積極影響，我也會堅定不移地去做，並將這份美好傳遞下去。」

她衷心期望，如果她的歌聲能讓哪怕一個人的心情變得柔和，能為他帶去些許的勇氣與快樂，讓大家多擁有一段幸福的時光，那便是她身為歌手的滿足感。她會始終懷揣這份信念，一直唱下去。