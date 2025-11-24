美國育兒成本年耗34萬麻省最貴　影響港人移民選擇

據財經網站SmartAsset 11月22日引用麻省理工大學（MIT）最新研究顯示，美國育兒成本持續上漲，麻省（Massachusetts）每年開支超過4.4萬美元（約34萬港元），成為全美最昂貴州份，或影響港人移民選擇。



研究顯示，美國育兒成本持續上漲，其中麻省以年開支超過4.4萬美元（約34萬港元）達全美最貴。（資料圖片，Getty Images）

SmartAsset在報告中指出，全美養育5歲以下兒童年均開支達27,743美元（約21.6萬港元），較去年上升4.5%，增幅超過通脹率。麻省以44,221美元（約34.4萬港元）居首，康涅狄格州（Connecticut）41,808美元（32.5萬港元）次之，佛蒙特州（Vermont）38,272美元（約29.8萬港元）排名第3，其中佛蒙特州年增幅更高達25.3%。

SmartAsset 2025 Study（SmartAsset網站）

相較之下，據恆生銀行早前調查估算，香港養育孩子至22歲平均需600萬港元，年均約28.4萬港元，與美國水準相當。然而美國部份州份實際開支已遠超此數。

報告特別指出，托兒費用成為在美家庭沉重負擔，部份城市月費達1,500美元（約11,673港元），這筆開銷被不少中產家庭形容為「無異於上班只是為了幫托兒所賺錢」。加上醫療保險高昂、教育資源不均等問題，令新移民家庭「想生不敢生」。從長遠來看，育兒成本或改變港人移民佈局甚至促使已移民家庭回流。