美國農業部長：將在未來兩周與中方簽署大豆採購協議

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）11月24日（周一）表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府預計將在未來兩周內，就向美國農民提供援助以及讓中國採購大豆達成協議。



羅林斯在接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時表示：「我們可能會在未來一兩週內宣布具體方案。」她指的是美國農民。

2021年10月7日，美國俄亥俄州（Ohio）馬西隆（Massillon），收穫季節期間，迪爾菲爾德公司穀物升降機設施內，一車大豆被傾倒進升降機漏斗。（Reuters）

當被問到中國承諾從美國購買大豆時，她表示：「我知道他們將在本周或下周簽署協議。」

自特朗普今年4月向中國發動貿易戰以來，中方近月已暫停從美國採購大豆，改為購買巴西和阿根廷的大豆，此舉讓美國大豆農民損失慘重，多次向特朗普呼籲暫停與中國的關稅戰。

2025年10月31日，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）與眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在國會大樓就政府停擺問題舉行記者會。（Getty）

國家主席習近平與特朗普10月30日在韓國釜山會面後，白宮曾單方面宣布中方承諾年底前採購1200萬噸美國大豆，以及在未來三年每年採購2500噸美國大豆。