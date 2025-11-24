美國農業部長：將在未來兩周與中方簽署大豆採購協議
撰文：王海
出版：更新：
美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）11月24日（周一）表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府預計將在未來兩周內，就向美國農民提供援助以及讓中國採購大豆達成協議。
羅林斯在接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時表示：「我們可能會在未來一兩週內宣布具體方案。」她指的是美國農民。
當被問到中國承諾從美國購買大豆時，她表示：「我知道他們將在本周或下周簽署協議。」
自特朗普今年4月向中國發動貿易戰以來，中方近月已暫停從美國採購大豆，改為購買巴西和阿根廷的大豆，此舉讓美國大豆農民損失慘重，多次向特朗普呼籲暫停與中國的關稅戰。
國家主席習近平與特朗普10月30日在韓國釜山會面後，白宮曾單方面宣布中方承諾年底前採購1200萬噸美國大豆，以及在未來三年每年採購2500噸美國大豆。
美媒指中國採購美國大豆步伐陷停滯 商務部：堅持與貿易夥伴合作中國海關總署宣布恢復美國CHS Inc.等3家企業大豆輸華資格中國恢復購買美國大豆 英媒：巴西大豆減價後中方加大採購白宮：中國將恢復採購美國大豆 年底前1200萬噸 明年2500萬噸