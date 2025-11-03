中國恢復購買美國大豆　英媒：巴西大豆減價後中方加大採購

路透社11月3日報道，由於市場預期中美將達成貿易協議，為美國恢復向全球最大進口國中國出口大豆，南美大豆價格有所回落，中國大豆進口商近日加大對巴西大豆的採購力度。



據美國白宮11月1日公布的聲明，根據「習特會」達成的中美貿易協議，中國將在今年餘下兩個月採購美國1200萬噸大豆。

2021年10月7日，美國俄亥俄州（Ohio）馬西隆（Massillon），收穫季節期間，迪爾菲爾德公司穀物升降機設施內，一車大豆被傾倒進升降機漏斗。（Reuters）

路透社引述兩位貿易商報道，中方買家已預訂10船將於12月付運的巴西大豆，以及10船將於明年3月至7月付運的巴西大豆，目前南美大豆的報價低於美國大豆的報價。

一位在中國經營油籽加工廠的國際公司貿易商表示：「巴西大豆現在比美國墨西哥灣沿岸的大豆便宜，買家正抓住這個機會預訂貨物。自上週以來，我們看到對巴西大豆的需求有所增加。」

自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年4月向中國發動貿易戰以來，中國近月停止採購美國大豆，改為向巴西和阿根廷採購大豆。

2025年4月4日，在巴西最南端的南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）納奧梅托克（Nao Me Toque），一名農場工人在大豆收穫季節查看滿滿的筒倉。（Reuters）

據中國大豆產業協會公布的數據，今年1至9月，中國佔到巴西大豆出口量的79.9%，高於74%的歷史平均水平。