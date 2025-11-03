中國恢復購買美國大豆 英媒：巴西大豆減價後中方加大採購
撰文：王海
出版：更新：
路透社11月3日報道，由於市場預期中美將達成貿易協議，為美國恢復向全球最大進口國中國出口大豆，南美大豆價格有所回落，中國大豆進口商近日加大對巴西大豆的採購力度。
據美國白宮11月1日公布的聲明，根據「習特會」達成的中美貿易協議，中國將在今年餘下兩個月採購美國1200萬噸大豆。
路透社引述兩位貿易商報道，中方買家已預訂10船將於12月付運的巴西大豆，以及10船將於明年3月至7月付運的巴西大豆，目前南美大豆的報價低於美國大豆的報價。
一位在中國經營油籽加工廠的國際公司貿易商表示：「巴西大豆現在比美國墨西哥灣沿岸的大豆便宜，買家正抓住這個機會預訂貨物。自上週以來，我們看到對巴西大豆的需求有所增加。」
自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年4月向中國發動貿易戰以來，中國近月停止採購美國大豆，改為向巴西和阿根廷採購大豆。
據中國大豆產業協會公布的數據，今年1至9月，中國佔到巴西大豆出口量的79.9%，高於74%的歷史平均水平。
