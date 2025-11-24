倫敦擬向過夜遊客徵旅客稅　料每年最高帶來24億收入

據英國廣播公司（BBC）報道，英政府計劃允許倫敦市向在市內住宿的遊客收取旅遊稅，料每年可創收高達2.4億英鎊（約25億港元）。



英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）擬根據《英國脫歐與社區賦權法案》授權倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）及其他城市的市長權力，自行決定是否徵收相關稅項。該法案目前正在英國議會審議中。

英國智庫「城市中心（Centre for Cities）」報告指出，如果有效實施，旅遊稅將促進經濟增長，並改善倫敦的基礎設施和商業環境。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

目前，在七國集團（G7）成員國中，英國是唯一一個阻止地方當局或市長實施旅遊稅的國家。倫敦市長辦公室強調，若能引入與其他國際城市相若的旅客稅，將有助帶動倫敦經濟，並鞏固該城市在全球旅遊及商務市場的地位。

蘇格蘭和威爾斯最近已分別引入不同類型的過夜訪客稅，其中蘇格蘭的地方當局可以自行設定稅率，稅率為每日住宿費用的百分比。而威爾斯當局將從2026年起，向過夜遊客收取每晚1.30英鎊（約13港元）的費用。