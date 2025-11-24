英國數碼身份證近300萬人聯署反對　極右翼人士指「政府監控」

英國政府計劃於2029年前推出全國數碼身份證（UK digital ID），連日來引發社會巨大爭議，已有近300萬人聯署反對。這場爭議已從公眾輿論場蔓延至政治核心，極右翼人士散播的「政府監控」陰謀論正持續發酵，迫使國會將於12月8日就此進行辯論。



2025年10月18日，英國倫敦反對數碼身份證抗議集會與遊行。（Matthew Chattle/Future Publishing via Getty Images）

英國首相施紀賢（Keir Starmer）今年9月宣佈計劃時強調，該數碼證件將採取自願性質，主要用於證明工作權。但反移民的改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）等人公開指控，政府可能借此將醫療數據納入系統，並限制未接種疫苗者的權利，甚至控制民眾的旅行與消費。

2025年10月18日，Hope Sussex的支持者在倫敦遊行期間，舉著批評數碼身份證的橫幅遊行。大規模不合規組織正在抗議工黨政府推行數碼身份證的計劃。（Martin Pope/Getty Images）

陰謀論四起

政府發言人嚴正駁斥這些「毫無事實依據」的指控，重申數碼身份證非強制性，目的是讓民眾更好地掌控個人數據。然而，民調顯示公眾支持率正快速下滑。智庫More in Common發現，反對比例已從2024年底的53%降至今年9月的45%。

與此同時，陰謀論者利用社交媒體傳播不實資訊——TikTok流傳的AI生成示威影片搭配中國學童核酸檢測畫面，標題警示「英國將步後塵」。

隨著爭議升溫，布萊爾研究所專家韋恩（Ryan Wain）警告，政府需盡快提出更完整論述，否則輿論真空將被極端解讀填滿。