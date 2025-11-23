英國公布關鍵礦產策略 撥款5000萬英鎊 冀減少依賴外國供應商
撰文：莊勁菲
出版：更新：
英國政府周六（11月22日）宣布推出一項關鍵礦產策略，旨在到2035年減少對外國供應商的依賴，並實現用英國生產滿足10%的國內需求、回收利用滿足20%。
聲明表示，該策略獲得了高達5000萬英鎊（約5億港元）的新資金支持，目的是到10年後，讓英國任何一種關鍵礦物的供應來源，來自單一國家的比例不超過60%。
國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在聲明中表示，他認為提高關鍵礦產的國內產量和回收利用率將有助於保護經濟，並支持降低生活成本的努力。
英國政府稱，目前國內僅能滿足6%的關鍵礦產需求。根據該策略，政府希望擴大國內礦產開採和加工規模，尤其專注於鋰、鎳、鎢和稀土。目標是到2035年，英國鋰產量至少達5萬噸。
預計到2035年，英國銅的消費量將增加近一倍，鋰的需求量預計將增加十一倍。
路透社指出，該策略凸顯了中國對於關鍵礦產供應的掌控水平，使該產業極易受到價格波動、地緣政治緊張局勢和突發事件的影響。
英國指出，中國約佔全球稀土開採量的70%和精煉量的90%，這種主導地位使英國等國家面臨風險。
今年較早時，英國與沙特阿拉伯達成一項礦產合作協議，旨在加強供應鏈，為英國企業打開大門，並吸引新的投資進入英國。
G20峰會前夕 歐盟與南非簽署關鍵礦產合作協議中國稀土戰略面前實際躺下的是歐洲英國調查：低估疫情致慘痛代價 約翰遜政府延遲封鎖多2.3萬人死中國商務部長分別晤美國駐華大使與英國大臣 談安世半導體等問題