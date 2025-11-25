加媒：加拿大將與印度達成鈾出口協議　價值約28億美元

加拿大媒體引述知情人士報道，加拿大和印度即將達成一項協議，以向新德里出口鈾。據悉，這項協議價值約28億美元，期限可能長達10年。



《環球郵報》（The Globe and Mail）報道，這些鈾將由加拿大卡梅科公司（Cameco Corp）供應。

2025年7月2日，英格蘭伯明翰，在一場板球賽事期間，看台上的一名觀眾揮舞印度國旗。（Reuters）

兩名消息人士稱，即將達成的協議是全新的，而不是2015年協議的續約。早在10年前，加印雙方就簽署了一項為期5年的協議，同樣由卡梅科公司向印度提供鈾。

印度政府發布的新聞稿稱：「雙方重申了長期以來在民用核能領域的合作，並注意到雙方正在就擴大合作進行討論，包括通過長期鈾供應安排等方式。」

加拿大總理卡尼（Mark Carney）11月23日在南非約翰內斯堡參加二十國集團（G20）領導人峰會期間，與印度總理莫迪（Naredra Modi）會面。雙方同意重啟停滯2年的新貿易協議談判。卡尼表示，協議有望使加印貿易額增加到700億美元以上。