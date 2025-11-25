美媒稱習近平主動致電特朗普中方否認　談及台灣被美方轉移話題

中國國家主席習近平周一（24日）與美國總統特朗普（Donald Trump）通話，據外媒報道，此次通話是習近平主動提出，是中方罕見在外交上示好，並在通話中主動談及台灣，稱北京對台灣的主張沒有改變。中國外交部就指通話是美方發起。



《華爾街日報》引述消息人士報道，台灣問題是習近平本次通話的重點，但特朗普卻將話題轉向烏克蘭。這兩個議題均是中美關係的敏感點。習近平在通話中主動提及台灣，

據官媒報道，習近平在通話中表示，台灣回歸中國是「戰後國際秩序的組成部分」，這一秩序是在中美聯合反對「法西斯主義和軍國主義」下建立的，現在雙方應該攜手維護這些成就。特朗普則重申，美國「理解台灣問題對中國的重要性」。

習特會：2025年10月30日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平在韓國釡山會面。（Reuters）

《華爾街日報》還引述消息指，此次通話是習近平主動提出，是中方罕見的外交示好。中國外交部發言人毛寧25日在例行記者會上表示：「據我了解，此次通話是美方發起的」，稱通話氛圍積極、友好、有建設性。

特朗普於通話在社交平台表示，他與習近平討論了俄烏戰爭、芬太尼和大豆等議題，稱已接受習近平邀請於明年四月訪問北京，而習近平將於明年晚些時候訪美。