納米比亞議員Adolf Hitler料當選　稱父起名時不知希特拉為何人

一名與納粹德國元首希特拉（Adolf Hitler，又譯「希特勒」）同名的納米比亞議員烏諾納（Adolf Hitler Uunona），預計將在11月26日舉行的地方選舉中再次獲勝，取得連任。他早在2020年當選奧彭嘉選區（Ompundja）議員時，就因其名字而受到關注。但他稱父親在取名時，對這位納粹領導人的「意義」一無所知。



綜合外媒報道，現年59歲的烏諾納在2020年接受德國《圖片報》（Bild）採訪時表示：「我的父親可能並不了解阿道夫·希特拉的所作所為。小時候，我覺得這只是一個很普通的名字。」他補充說：「直到長大後，我才明白這個人想要征服全世界。但我與這些事情沒有任何關係。」

他於2004年首次被選為納米比亞奧彭嘉選區的議員，並在2015年和2020年成功連任。在2020年以85%的得票率贏得選舉後，烏諾納表示，他會與自己的同名者劃清界限，稱「我父親給我取阿道夫·希特拉這個名字，但這並不意味着我擁有阿道夫·希特拉的性格，或者長得像德國的阿道夫·希特拉。」

一名與納粹德國元首希特拉（Adolf Hitler，又譯「希特勒」）同名的納米比亞議員烏諾納（Adolf Hitler Uunona）。（網絡圖片）

作為德國的前殖民地，納米比亞至今仍保留着許多德語地名，像阿道夫這樣的傳統名字並不罕見。