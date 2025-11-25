泰國65歲婦送寺廟火化途中被發現仍活　送院救治「死過翻生」

泰國一名65歲的女子於11月23日（周日）在送往暖武里府（Nonthaburi province ）的Wat Rat Prakhong Tham寺廟火化途中，被發現仍存生命跡象，並在棺材內進行輕微肢體晃動，後被送往附近醫院救治。



美媒報道，該女子當天由兄長駕車送往寺廟火化。兄長稱，在前往寺廟的途中，他聽到棺材裏傳來敲擊聲，於是兄長請寺廟隨同工作人員打開棺材後，發現女子竟然還活着。

女子兄長表示，妹妹臥床約兩年後健康狀況開始惡化，23日似乎停止了呼吸。兄長隨後將對方放入棺材，駕車前往曼谷的一間醫院，因妹妹曾向這家醫院表達過捐贈器官的意願。

但該間醫院以女事主未有正式的死亡證明為由拒絕要求，於是兄長改為前往提供免費火葬服務的寺廟。而在女事主「復活」後，寺廟的總經理兼財務主管蘇德圖普（Pairat Soodthoop）稱，住持表示寺廟將承擔該女子的醫療費用。