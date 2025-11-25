日本指疑似中國無人機飛越與那國島及台灣之間　戰機緊急升空應對

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事論」，導致中日關係急劇惡化。日本政府計劃在離台灣111公里的與那國島部署導彈，令兩國關係進一步緊張。日本防衛省聯合參謀部11月25日表示，疑似中國無人機24日飛越與那國島及台灣之間的領空，日本航空自衛隊西南防空部隊隨即緊急出動戰鬥機應對。



日本防衛省聯合參謀部通報疑似中國無人機飛越與那國島及台灣之間領空：

據《日本時報》(Japan Times）11月23日報道，日本政府計劃在距離台灣東部約110公里的與那國島部署中程地對空導彈。

據《朝日新聞》同日報道，鑑於中國近年海軍實力不斷增強與台海局勢升溫，日本政府正積極推行「西南轉移」戰略，以加強自衛隊實力。

陸上自衛隊分別於2016年、2019年和2023年在與那國島、奄美大島、宮古島以及石垣島設立基地。未來，日方計劃在與那國島部署地對空導彈部隊，配備03式中程地對空導彈，用於攔截敵機和巡航導彈，進一步提高防衛能力。

與那國島位於日本最西端，距離台灣僅111公里，被視為台海發生衝突時日本的第一線防衛據點。

中國外交部11月24日批評日本刻意製造地區緊張，形容動向極其危險。不過防衛大臣小泉進次郎25日回應指，有關部署屬防衛用途。