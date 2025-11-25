馬克龍談特朗普和平計劃：方向正確但需改進　強調烏克蘭自主權

據路透社報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周二（11月25日）在接受RTL電台採訪時，就美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的烏克蘭和平計劃公開表態，指出該倡議雖朝向正確的和平方向前進，但仍有部分內容需要改進，以使其對烏克蘭和歐洲更具可接受性。馬克龍直言：「我們渴望和平，但絕不接受帶有投降意味的和平。」



法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）指特朗普政府提出的和平計劃方向正確但需改進，以符合烏克蘭以及歐洲立場。（資料圖片，Reuters）

馬克龍明確表示，任何涉及領土讓步的決定必須由烏克蘭自主作出。他進一步說：「當前談判桌上呈現的內容，僅讓我們初步了解俄羅斯可能接受的條件，但這絕不意味著烏克蘭和歐洲必須全盤接受。」

在談及烏克蘭未來安全架構時，馬克龍指出，若與俄羅斯達成和平協議，烏克蘭的首要任務應重建自身軍隊，而且是沒有任何限制，以形成有效防衛能力。同時，他特別指出，被凍結的俄羅斯資產位於歐洲境內，處置這些資產的決定權完全屬於歐洲。

當被問及是否計劃前往華盛頓協助改良和平協議時，馬克龍表示目前暫無此項安排。