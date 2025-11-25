馬克龍談特朗普和平計劃：方向正確但需改進 強調烏克蘭自主權
撰文：陳楚遙
出版：更新：
據路透社報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周二（11月25日）在接受RTL電台採訪時，就美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的烏克蘭和平計劃公開表態，指出該倡議雖朝向正確的和平方向前進，但仍有部分內容需要改進，以使其對烏克蘭和歐洲更具可接受性。馬克龍直言：「我們渴望和平，但絕不接受帶有投降意味的和平。」
馬克龍明確表示，任何涉及領土讓步的決定必須由烏克蘭自主作出。他進一步說：「當前談判桌上呈現的內容，僅讓我們初步了解俄羅斯可能接受的條件，但這絕不意味著烏克蘭和歐洲必須全盤接受。」
在談及烏克蘭未來安全架構時，馬克龍指出，若與俄羅斯達成和平協議，烏克蘭的首要任務應重建自身軍隊，而且是沒有任何限制，以形成有效防衛能力。同時，他特別指出，被凍結的俄羅斯資產位於歐洲境內，處置這些資產的決定權完全屬於歐洲。
當被問及是否計劃前往華盛頓協助改良和平協議時，馬克龍表示目前暫無此項安排。
英媒：美國陸軍部長現身阿聯酋 一連兩日與俄烏官員秘密和談美國智庫：28點和平計劃或讓烏克蘭失落相當一個「盧森堡」領土約翰遜：28點和平計劃背叛烏克蘭 使其永久面臨第三次入侵風險美俄「28點和平計劃」曝光 澤連斯基態度軟化