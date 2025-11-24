美國智庫：28點和平計劃或讓烏克蘭失落相當一個「盧森堡」領土

數據分析顯示，美國提出的俄烏和平計劃可能讓俄羅斯在無須戰鬥的情況下，獲得幾乎與盧森堡面積相當的烏克蘭領土。



法國媒體分析華盛頓智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War，ISW）提供的數據後發現，美方提議要求烏克蘭從目前依然控制着的大片領土撤軍，這項提議亦要求俄軍從一些烏克蘭領土撤離，但莫斯科最終將淨獲約2300平方公里的土地，幾乎與盧森堡的面積（2590平方公里）相當，約等於三個新加坡的面積。

根據美國的計劃，烏克蘭將放棄在頓涅茨克州仍控制的近5000平方公里土地（將用於建立緩衝區），以及盧甘斯克州的一塊45平方公里的土地，這些讓步包括克拉馬托爾斯克和鄰近的斯拉維揚斯克兩座主要城市。

作為交換，俄羅斯將歸還在哈爾科夫州（Kharkiv）俄軍控制的近2000平方公里土地，以及在第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）450平方公里、蘇梅州（Sumy）300平方公里，以及切爾尼戈夫州（Chernihiv）20平方公里的土地。

2025年11月23日，華盛頓智庫戰爭研究所（ISW）分析指，美方提議要求烏克蘭從目前依然控制着的大片領土撤軍，這項提議亦要求俄軍從一些烏克蘭領土撤離，但莫斯科最終將淨獲約2300平方公里的土地，幾乎與盧森堡的面積（2590平方公里）相當，約等於三個新加坡的面積。（戰爭研究所網站）

與此同時，該計劃還提出，承認2014年被莫斯科吞併的克里米亞（Crimea）、頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為「事實上的」俄羅斯領土。目前由俄控制的赫爾松州（Kherson）和扎波羅熱州（Zaporizhzhia）的大片地區也將割讓給莫斯科。

最終，美國提出的這項計劃實際上將使烏克蘭失去20%的領土，而僅能收回不到0.5%的領土。

美國提出的俄烏28點和平計劃完整內容11月20日（周四）首次曝光，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）21日指，他希望烏克蘭最遲在27日（下周四），即感恩節前接受計劃。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）時爆發言語衝突。（Reuters）

美國媒體有分析文章指出，美國和平計劃的大部分內容，與2022年伊斯坦布爾談判時俄羅斯提出的要求極為相似，但目前提出和平計劃的時機卻對烏克蘭極為不利。

分析指，這是因為俄軍正處於近一年來最強勢的位置，距離奪下東部軍事重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）只剩幾周、甚至幾天的時間，並在扎波羅熱地區取得突破。烏軍則面臨兵源不足、逃兵率高，與無人機優勢被削弱等困境。

此外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymy Zelenskyy）國內支持度因貪腐醜聞下滑，使基輔在談判上更顯弱勢。

分析並指，這計劃要烏克蘭在100天舉行選舉並不實際；計劃中的一些用詞模糊不清，隨時可能讓烏克蘭失去安全保障，這些種種都使它處於不利局面。

