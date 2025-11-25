英國三分一兒童活於貧困創新高 福利制度缺陷引擔憂
撰文：韓學敏
出版：更新：
英國兒童貧困率飆升至歷史新高，約450萬兒童生活在相對貧困中（家庭收入低於全國中位數60%），其中100萬兒童無法滿足溫飽、保暖等基本需求，陷入「赤貧」境地。
據美媒11月24日報道，英國的生活成本持續上升，而社會保障制度則因為政府長年的財政緊縮政策而陷入困境，導致當地兒童貧窮率創下歷史新高。
貧困加劇源於多重結構性矛盾。一方面，生活成本飆升疊加住房、托兒費用畸高：托兒費佔單親家庭收入的60%，倫敦等地房租佔收入大半，即便父母全職工作（70%貧困兒童有就業父母），月餘仍所剩無幾。
另一方面，政策失誤加劇危機。2010-2024年保守黨政府緊縮政策下，福利體系被大幅削減，尤其2017年起實施的「兩孩福利限制」（第三胎及之後無法申領福利），直接導致多子女家庭貧困激增。
儘管工黨將解決兒童貧窮視為優先事項，但如何在兌現增加公共服務支出的承諾的同時，又遵守不增加勞動階層稅收的競選宣言仍是一大難題。
