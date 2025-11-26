美媒：特朗普擬撤換FBI局長帕特爾　不滿對方近期負面新聞

美國微軟全國廣播公司（MS NOW，前稱MSNBC）於11月25日引述3名知情人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在考慮在未來幾個月內撤換聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel），原因是對其近期引發的負面新聞愈來愈感到不滿。



2025年11月25日，白宮舉行一年一度的感恩節火雞赦免儀式。美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、司法部長邦迪（Pam Bondi）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、副總統萬斯（ JD Vance）及聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）等出席。（Reuters）

密蘇里州前總檢察長傳接棒

報道引述3位知情人士稱，特朗普和白宮幕僚已向盟友透露，正考慮撤換帕特爾，並考慮任命FBI高級官員、密蘇里州前總檢察長貝利（Andrew Bailey）擔任新局長。兩位了解內情的消息人士稱，帕特爾的處境岌岌可危，貝利是合理的繼任者，但特朗普也可能會改變主意。

白宮副發言人傑克遜（Abigail Jackson）回應MS NOW時表示，特朗普組建了史上最有才華的政府，帕特爾是總統團隊的重要成員，正在不懈努力地重建FBI的廉誠信。

帕特爾25日也出席了白宮一年一度的感恩節火雞赦免儀式，獲特朗普在儀式上公開讚揚「工作非常出色」。當有人鼓掌時，特朗普說：「瞧，你現在有不少支持者了。」

圖為2025年11月12日，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在白宮出席記者會，旁為白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）。 （Reuters）

被指濫用納稅人資源

不過，MS NOW報道稱，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）對帕特爾感到不滿，包括對方在社交媒體上不合時宜地炫耀案件取得的突破性進展，這些舉動有時甚至危及調查。

多位消息人士也稱，邦迪不滿帕特爾被指濫用納稅人資源。包括有人爆料稱，帕特爾曾使用政府專機前往賓夕法尼亞州（Pennsylvania）觀看女友表演。此外，MS NOW也曾通報，帕特爾動用特警隊（SWAT）為女友提供維安服務。

根據聯邦法律，特朗普無需參議院確認，即可任命貝利為FBI代理局長，但前提是貝利必須在其高級領導職位任職至少90天。貝利於9月15日被任命，最快可以在12月15日之後出任代理局長，最長可為期210天。