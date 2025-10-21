美特勤局發現「可疑高台」　可視察特朗普下機區　FBI介入調查

美國特勤局（USSS）特工10月 16 日於佛羅里達州棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）一處樹林，發現一個可疑的高架平台，從該處可直視美國總統特朗普（Donald Trump）走下空軍一號（Air Force One）的情況；聯邦調查局（FBI）目前已介入調查。



綜合美媒報導，特勤局在一份聲明中表示，他們在特朗普週五抵達前對該區域進行清查時，發現了該「可疑物品」。當局並未指明物品的具體名稱，但分享了一張疑似搭建在樹上一個平台或狩獵位置的照片。

特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）表示：「任何活動均未受到影響，現場也無人在場或參與其中。」FBI局長帕特爾（Kash Patel）稱：「現場沒有發現任何人員，探員們已經展開調查，調派一切資源收集證據。」

有消息人士指，該可疑高台位於高速公路對面，根據其狀況來看，該物件似乎已經存在數月。

報道指，由於機場施工，特朗普去年並未有可疑高台看到的機場部份，也因此而不屬於特勤局有需要搜查的範圍。而這次發現，是因為相關的施工已經結束，空軍一號將可再次使用機場的該處區域，故在特勤局的初步搜索中被人發現。目前尚不清楚施工何時結束。

去年9月，59歲的魯斯（Ryan Routh）曾在棕櫚灘高爾夫球場的圍欄灌木叢中試圖刺殺特朗普，幾週前才剛被判定有罪。這次發現可疑高台可以監視的機場，與去年的刺殺地點相距不遠。