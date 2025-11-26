特朗普：推動結束俄烏戰爭現進展　和平方案只餘幾個爭議點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於11月25日在社交平台稱，其團隊在推動結束俄烏戰爭方面，在過去一週已取得重大進展。



圖為2025年11月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席年度特赦感恩節火雞儀式。（Reuters）

特朗普表示，由美國起草的最初28點和平方案，經過雙方的進一步完善與補充，目前只剩下少數幾個爭議點。

為了盡快敲定這份和平計劃，他已指示特使威特科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面。此外，美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）將負責與烏克蘭方面會談。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）等出席；烏方代表則包括總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）等。（Reuters）

稱冀與俄烏總統會面 前提協議接近達成

特朗普稱，他之後會與副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth），以及白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）一起聽取所有進展的匯報。

他表示，期待著盡快與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），以及和普京會面，但前提是和平方案已經達成，又或進入最後階段。