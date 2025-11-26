馬克龍：法英將成立對烏克蘭安全保障工作組　美國將參與

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）周二（11月25日）表示，法國和英國即將牽頭成立一個工作組，協調未來俄羅斯與烏克蘭停火後向烏方提供安全保障事宜，美國將參與其中。



當天下午，由法英牽頭、30多個國家組成的支持烏克蘭「志願聯盟」舉行視像會議，烏克蘭總統澤連斯基、美國國務卿魯比奧亦有與會。馬克龍表示，這個工作組將明確有意對烏提供安全保障的各方具體承擔哪些工作，其中，土耳其將主要承擔海上防禦方面的工作。

馬克龍還說，法國將同其他歐盟國家制定一項方案，用俄羅斯遭凍結海外資產為烏克蘭提供財政支持。

2025年11月18日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在德國柏林出席歐洲數字主權峰會的記者會。（Reuters）

他呼籲「繼續施壓」以迫使俄羅斯同意談判，並呼籲在停火後建設「強有力」且「不受限制」的烏克蘭軍隊，以威懾俄羅斯。美國上周就結束烏克蘭危機提出28點新計劃後，歐洲國家提出「反建議」，內容包括反對限制烏克蘭軍隊規模。

當天上午，法國RTL電台播出馬克龍出訪非洲國家期間接受該媒體的專訪。馬克龍稱，未來俄烏停火併就領土等問題達成一致後，法國擬向烏克蘭派兵，與英國、土耳其等國軍隊為烏克蘭提供安全保障，但「烏克蘭安全的首要保障仍是烏克蘭軍隊」。