美國男病人竟拿「愛滋血」噴進醫護眼睛 面臨7年監禁 動機未明
美國北卡羅萊納州一名男子，涉嫌在醫院拔掉靜脈注射管後，將愛滋病（HIV）陽性的血液，朝2名醫護人員噴灑，事隔近半年後於9月11日遭警方逮捕並起訴。
綜合美媒報導，這名25歲男子吉爾克里斯特（Kameron Gilchrist）於3月21日，在北卡羅萊納大學雷克斯醫院（UNC Rex Hospital）接受糖尿病治療時，突然「扯下手上的靜脈注射管，並將帶有HIV的血液噴進受害者眼睛」。
逮捕文件指出，事發時2名醫護人員正在「執行職務」，卻遭突襲。
警方表示，吉爾克里斯特被控2項攻擊急救人員罪，若罪名成立，最高恐面臨7年監禁。目前他被關押，保釋金為2萬5千美元（約合19.5萬港元），預計12月8日出庭。
警方表示，之所以延遲至上月才逮捕，是因為嫌犯在事發後一段時間內「接受醫療與精神治療」。事發醫院發言人指出：
我們正在與執法單位和額外的安全團隊密切合作，以確保醫護人員的安全，並針對相關暴力事件尋求法律途徑。
至於吉爾克里斯特為何要拿血噴醫護，以及被襲擊的2名醫護是否遭感染，警方並未進一步說明。
