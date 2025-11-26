歐盟：北京管制稀土出口如「敲詐勒索」　將加倍努力擺脫依賴

歐盟工業策略專員塞茹爾內（Stéphane Séjourné）11月25日就中國對稀土出口實施的限制措施表示，歐盟必須加大努力，擺脫對中國稀土的依賴，因為這些限制如同於北京當局的「敲詐勒索」。



塞茹爾內周二在歐洲議會發表演說時稱，現行稀土出口許可證的零星批核導致交貨進度落後。因此，他正在籌備一項旨在終結歐盟27國對中國依賴的計劃，在一攬子措施中，歐盟委員會將推動歐盟加快聯合採購包括稀土在內的關鍵原材料，加快歐洲的生產和回收利用，與可靠的合作夥伴開展合作，並建立新的夥伴關係。

他補充指，歐盟委員會下週也將提議設立一個歐洲關鍵原料中心，作為歐盟的供應樞紐，其模式將借鏡日本國有的日本石油天然氣金屬國家公司（JOM）。

塞茹爾內說：「這些許可證的發放是以資訊換取的，而這些資訊往往包含商業機密。如果我們考慮到製造商為了獲得許可證而面臨的種種要求，這些規定簡直就是『敲詐勒索』。」

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

作為全球最大稀土生產國，中國內地今年10月宣布對一些元素實施新的出口管制。這些元素用於製造對汽車、電子與國防產業至關重要的磁鐵。這項措施震撼全球市場並造成供應鏈混亂，直到當局後來表示將暫緩管制措施一年。

此一出口管制成為中美貿易談判的主要分歧點，塞茹爾內表示，歐洲不僅是美中兩國緊張局勢的無辜受害者，同時也直接成為目標。