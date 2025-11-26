特朗普稱非常接近達成俄烏和平協議　歐洲領袖持懷疑態度

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月25日表示，非常接近達成俄烏和平協議，據報烏克蘭已準備好接受協議。但歐洲領導人對此表示懷疑。



法媒報道，特朗普說：「我們離達成協議越來越近了。」報道指，美國最初提出的方案「嚴重偏袒俄羅斯」，目前已被一份更兼顧烏克蘭利益的方案所取代。一位烏克蘭官員透露，新版本「明顯更好」；一些美國官員則承認，一些敏感問題仍然存在。

新的方案顯然更令烏克蘭滿意。一位烏克蘭官員表示，其中一項關鍵改進是將未來烏軍人數上限從60萬人提高到80萬人。

不過，歐洲多國領袖卻抱持懷疑態度。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）對方案大潑冷水，他表示，俄羅斯「顯然沒有意願」停火或討論新的、對烏克蘭更友好的提議。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）則警告：「我們還有很長的路要走，前方道路依然艱難。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）強調，若果經修訂的和平方案跟俄美元首的共識不同，俄方可能拒絕。