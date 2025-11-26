澤連斯基：準備好推進和平計劃框架 擬與特朗普會面討論敏感問題
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，美國一份修訂版的結束俄烏戰爭計劃「原則」，可能促成「意義更深遠的協議」，並稱「很大程度」取決於華盛頓。
法新社報道，美國原版的28點和平計劃被批太偏向俄羅斯後已做了修訂，但尚未對外公布。
澤連斯基在星期二（11月25日）的每日講話說：「這份文件的原則可以擴展為意義更深遠的協議。」
「我期待與美方和特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）進一步積極合作。這很大程度取決於美國，因為俄羅斯最關注美國展現的力量。」
美國官員當天在阿布扎比與俄羅斯官員舉行會議。
同日早些時候，澤連斯基告訴歐洲盟友，烏克蘭已準備好按照美國新計劃的「框架」向前推進，但他表示一些「敏感」問題仍存在。
澤連斯基對歐洲「自願聯盟」（Coalition of the Willing）領導人說：「烏克蘭代表團在日內瓦制定了一個框架，這個框架已擺在桌面上，我們準備好和美國、特朗普總統的親自參與以及歐洲一起攜手推進。」
根據澤連斯基的講稿，他表示「準備與」特朗普會面，討論一些「敏感問題」。
澤連斯基也呼籲歐洲領導人參與談判，因為「關係歐洲的安全決策必須包括歐洲」。
