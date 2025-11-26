日本囤積44噸鈈材料　存量長期遠超民用需求

日本近期一連串軍事動向引起國際關注，除了對「無核三原則」表態模糊外，日本長期制造、儲存遠超民用核能實際需求的鈈（plutonium）材料。央視新聞引述專家指出，日本可以在短期之內生產大量的武器級的鈈，這本身就是重大風險。



據日本內閣公布，截至2024年底，日本在國內和海外共儲存約44.4噸鈽，其中境內儲存8.6噸、21.7噸在英國、14.1噸在法國。有內媒估算指，日本目前更擁有約47噸鈈。

圖為日本福島第一核電站。（Getty）

但據日本經濟產業省2018年《能源基本計劃》，日本在2030年將使用混合氧化物核燃料（MOX）的反應堆數量增加到18個來算，每年鈈的消耗量也僅約2.6噸。可見民用使用量跟與日本現存的鈈儲量，並不匹配。

央視特約評論員蘇曉暉表示，長期以來日本一直以核能發展掩蓋其制造核武器的能力，日本國內存儲過量的核材料。日本曾經以把部分武器級的鈈運往美國作為處理手段，由美方將這些武器級的鈈進行稀釋，稀釋到民用核設施可以使用的豐度，但是這種做法並沒有從根本上解決問題。

日本在採礦精煉使用處理方面，擁有核燃料使用的整套設備和能力。就是說，日本如果想生產大量的武器級的鈈，可以在短期之內達成目標，這本身就是重要的風險點。

11月21日，國際原子能機構11月理事會期間，中國常駐國際原子能機構代表李松大使針對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述中方立場。（中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團網站）

國際原子能總署（IAEA）11月理事會期間，中國常駐IAEA代表大使李松指出，日本是《不擴散核武器條約》成員國中唯一掌握後處理技術、有能力提取武器級鈈、且仍有可運行後處理設施的無核武器國家。李松呼籲，國際社會必須對日本嚴加管束。