特朗普相信高市將成為傑出領袖　兩人談得「非常好」

美國總統特朗普（Donald Trump）說，他與日本首相高市早苗「談得非常好」，並表示相信她將成為一位傑出的領導人。



路透社報導，特朗普星期二（11月25日）在總統專機空軍一號上對記者說，他和日本這位新首相「關係非常好」。

特朗普說：「她非常聰明，非常堅強，她將成為一位傑出的領導人。」

特朗普星期一（24日）與中國國家主席習近平通電話，並於25日與高市早苗通電話。

高市早苗與特朗普通話後向媒體披露，特朗普對她說：「可以隨時打電話給我。」高市早苗也說，特朗普告訴她前一天與習近平的通話內容。

2025年11月25日，日本東京，首相高市早苗在官邸與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話後接受媒體訪問。（Reuters）

記者問高市早苗，特朗普是否提起她近日的涉台言論，她以「這是一次外交談話」為由，拒絕說明。

11月7日，高市早苗在日本國會答辯時稱，「台灣有事」或構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論隨即引發中國的強烈批評，中日關係急轉直下。

針對第10次中日韓領導人會議會期的提問，中國外交部星期一回應稱，高市早苗的涉台言論致使中日韓領導人會議無法舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

