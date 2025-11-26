日媒：小山市取消原定12月參加海南國際會議計劃
撰文：張涵語
日本栃木縣小山市11月25日（周二）宣布，將取消參加原定12月在中國海南舉行的國際會議。市長淺野正富和當地約20名中學生等原計劃參會。市府相關人士表示，鑒於中日關係惡化，引發對安全維護的疑慮，因此決定取消參加。
共同網引述小山市政府報道，原計劃參加的是「第一屆亞洲濕地學校網絡會議」。來自中國、韓國、印度等積極推廣「濕地教育」——即透過實地考察等方式向兒童普及濕地益處的國家——教育官員原計劃出席，而擁有渡良瀨遊水地的小山市也受邀參加。
一位市政府官員表示：「孩子們非常期待這次會議，並為此做了準備，所以取消參會實在令人遺憾。」
中日兩國往來近期受高市早苗涉台言論嚴重衝擊，彭博社11月25日引述消息人士報道，中國政府要求當地的航空公司削減日本航班的措施維持至明年3月，意味北京方面準備中日關係持續陷入低谷的可能。
