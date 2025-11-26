巴西前總統博爾索納羅策劃政變罪成　開始服刑27年

巴西最高法院11月25日作出歷史性判決，正式裁定前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因策劃政變未遂罪名成立，需立即開始服刑27年。最高法院大法官莫拉斯（Alexandre de Moraes）簽署命令，駁回了博爾索納羅所有上訴，確認其定罪為最終判決。最高法院判決同時禁止他在2033年前參選公職。



博爾索納羅目前已被轉移至巴西利亞（Brasilia）聯邦警察總部監禁。今年9月，他被認定在2022年總統大選敗給左翼對手盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後，策劃政變推翻民主選舉結果，其中包括計劃暗殺現任總統盧拉等政要。

博爾索納羅的代表律師就稱，最高法院太早結案應給予更多上訴時間。博爾索納羅自8月起被軟禁，上周六（22日）其因試圖破壞腳踝監視器而被警方逮捕。他辯稱此舉是因藥物治療導致幻覺，但法官駁回了這一說法。

2025年11月21日，巴西前總統前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在巴西利亞（Brasilia）軟禁期間出現在家門口。（Reuters）

聯邦警察總部外，博爾索納羅的支持者與反對者形成鮮明對比。支持者高呼釋放口號，反對者則開啟香檳慶祝。