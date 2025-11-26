高市早苗借台灣突破和平憲法束縛　日本右翼挾民意擺脫戰後枷鎖？

高市早苗「台灣有事論」引發中日近年最嚴重的外交風波，中國在經濟、民間交流多方施壓，高市內閣官員雖有軟化姿態，重申跟以往日本政府「對台立場不變」，但似乎亦樂見對華強硬所帶來的高企民意。事實上，高市等右翼政客或乘這次民情，加速鬆綁戰後被稱為「加諸於日本的緊箍咒」——《日本國憲法》第九條，突破「和平憲法」束縛。



高市早苗政策及主張沿襲自安倍晉三，在經濟上，沿襲「安倍經濟學」主張積極財政政策、貨幣寬鬆；在安保上，主張增加防衛費投入；外交堅定美日同盟。 繼承安倍的右翼修憲進程也自然是重中之重。

日本自民黨在與右翼的維新會達成合作聯合執政後，雙方簽署聯合執政協議，依據強化防衛的實際出發，包括修訂2014年制定的「防衛裝備轉移三原則」，以放寬致命武器山口，同意廢除「五種用途」限制，並明確「國營武器工廠民營化」為延伸政策。此外，協議還強調修憲，要求設立兩黨共同參與的「憲法第九條」修正案起草會議。

合作協議中這二項舉措是高市早苗政府所祭出的兩大措施，為應對 日本現實面臨的緊張地區局勢，卻因二戰後日本憲法限制，難以放手發展國防的矛盾。這二舉措分別瞄準日本武器出口受限導致的研發成本高企，以及日本不能在名義上擁有軍隊的限制。

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

日本「和平憲法」是什麼？

《日本國憲法》中的「憲法第九條」被視為日本在二戰結束後對外界展現徹底和平主義的姿態，其中明確規定日本在二戰後的國際地位和軍事能力，即：

「日本國民衷心謀求基於正義與秩序的國際和平，永遠放棄以國權發動戰爭、武力威脅或武力行使，作為解決國際爭端的手段。

為達到前項目的，不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。」

《日本國憲法》的制定與實行，正值以美國為主導的盟軍佔領日本、全面接管日本內政的戰後治理時期。憲法規定日本僅保持自衛能力，也被反對派認為是日本在戰後喪失成為一個獨立主權國家機會的最大掣肘。這種憲法框架不僅塑造了日本的和平形象，卻也成為右翼勢力眼中束縛國防發展的枷鎖，特別是其中的第九條，更被視為首要改革對象。

日本執政自民黨與維新會11月13日於國會啟動修改憲法第九條討論。日本憲法第九條被稱為「和平憲法」，內容包括放棄戰爭、不維持武力、不承認交戰權。(Getty)

被右翼視為「緊箍咒」的「憲法第九條」

高市早苗對「憲法第九條」的看法與安倍晉三一致，她強調憲法必須根據國際形勢或社會變化進行修訂和更新，以回應日本當下的需求，稱修憲刻不容緩。

她所提及的國際形勢，則將日本政府的注意力重新聚集在亞太，或者說是東亞局勢。日本關注的不僅僅是中國在亞太日益強大的影響力，還包括朝鮮對彈道導彈試射以及軍艦下水，以及韓國最近還確認與美國合作，為韓國建造第一艘核動力潛艇。

而在這種日漸緊張的地區局勢下，日本則因二戰時所背上的軍國主義包袱，受到憲法限制不能合法擁有軍隊，更因限制武器出口的「武器出口三原則」，進一步喪失研發先進武器的能力，加之美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主張美國優先的保守主義政策，令戰力不對等導致的強烈危機感日益加強。

這問題如今來到高市早苗手中，推動憲法修改，若能成事，可以預料的是高市早苗可依此推動軍備與國防發展。這種對修憲的需求，不僅限於軍事層面，還延伸到日本武器出口政策的歷史演變。

2025年11月21日，日本市民團體在首相高市早苗官邸前舉行抗議集會。高喊「高市首相不要煽動戰爭」、「立即撤回言論」的口號。（新華社）

武器出口三原則——以「自廢武功」平息爭議

日本經濟依託美國的戰後援助迎來騰飛，最終在1968年成為當時全球的第二大經濟體，創下戰後經濟奇蹟。日本的重工業在這一時期也逐漸茁壯，也開始恢復自製武器，並在上世紀五十年代末、六十年代初小規模嘗試向外界出口武器。

不過這一時期正值越戰持續升溫，以致美國在1965年派出大批部隊直接介入。當時美日締結《美日安保條約》，而外界擔憂日本或因條例有捲入越戰的風險。時任日本首相佐藤榮作為平息外界聲浪，在1967年提出「武器出口三原則」，旨在讓日本不對共產陣營國家、經聯合國決議武器禁運的國家、有軍事紛爭的國家輸出任何武器。日本政府還在越戰結束後，回應外界反戰思潮，保證對「武器出口三原則」以外的地區出售武器也將「謹慎應對」。

2024年12月6日，美日澳3國軍隊開展以島嶼防衛為主題的指揮所聯合演習。（X@Japan_GSDF）

日本政府在二戰後因應局勢變化對武裝力量採取的一系列保守舉措，儘管回應外界質疑，但也同時讓日本進入完全禁止任何武器輸出的境地。而日本重工業也因這一關鍵原因未能整合成完整的軍事工業體系，並且日本武器出口市場也因此進一步收窄，所出口的武器也僅能供給自衛隊使用，而在自衛隊能採購國產武器以及採購規模有限的情況下，研發武器成本被進一步推高，武器更新換代進展也因此受阻，形成惡性循環。

這種武器出口限制的後遺症，不僅影響了日本的軍事產業發展，也與自衛隊的成立與定位密切相關，成為戰後日本安保政策的另一面鏡子。

美國和日本9月11日在沖繩啟動「堅毅之龍2」(Resolute Dragon 25)聯合軍演，參加人員包括大約5200名美軍海軍陸戰隊和水兵，以及約14000名日本陸上自衛隊員。

自衛隊的前世今生

自衛隊名稱來源於日本憲法，這支武裝力量的確立目的是僅用於維護日本和平，防禦外界對日本的直接與間接的侵略，並在必要時負責維持公共秩序。而《日本國憲法》正式頒布時，時任日本首相的吉田茂主張優先發展經濟，強調「輕武裝、輕外交」，並認為安保依賴美國的情況下無需過多投入。

顯而易見的是，當時的日本還不具備成立武裝的機會。而真正讓自衛隊有登台亮相的契機，是在於冷戰後不斷升高的地區局勢衝突風險。1950年6月，韓戰爆發，戰事更隨中國與蘇聯的介入進一步加劇，而美國因應局勢派遣兵介入。日本也在美國要求下成立警察預備隊，即是自衛隊前身。

2025年11月5日，日本京都，圖為日本自衛隊設置捕熊陷阱幫助緩解熊災。（Reuters）

1954年7月，警察預備隊轉為自衛隊。日本政府就其合憲性解釋，自衛隊是「警察預備隊」的延續，僅限自衛，並非軍隊。而到了2014年，日本首相安倍晉三推動重新解釋「憲法第九條」，並於2015年9月，通過《和平安全法制》就提及了「存亡危機事態」概念，允許日本在這種情形下，自衛隊有限行使集體自衛權。這一法案的爭議至今日也爭議不斷，反對人士認為安倍政府利用重新解釋合憲性的方式，認定特殊形勢下允許出動自衛隊，部份人認為突破了「憲法第九條」，也是今次高市早苗回應「台灣有事論」，就所謂特定情況介定為「存亡危機事態」時所引發的中日外交爭端。

總而言之，從「自廢武功」到試圖「恢復正常國家」，日本和平憲法在戰後走過78年，面臨最嚴峻的修憲考驗。最終是繼續當「和平鴿」，還是蛻變為「尖嘴鶴」，主動權又交還在這一代日本人手中，但在如今中美大國博弈形勢下，日本離不開是美國亞太戰略的最重要棋子，右翼政客為了討好美國「主子」，恐怕難免要把國家綁上戰車。