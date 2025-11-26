習近平特朗普通話後　高市早苗會退多少？

圍繞「台灣有事」的中日風暴延燒多日後，習近平與特朗普（Donald Trump）的通話終於在24日登場。

雖說關於「誰主動致電」的問題，似乎成了中方與外媒之間的羅生門，但整體來說，美方應是有意降溫風暴，所以特朗普又特別在通話後致電高市早苗，並稱自己與習近平討論了俄烏戰爭、芬太尼和大豆等議題，且已接受習近平邀請於明年4月訪問北京，而習近平將於明年晚些時候訪美。

顯然，特朗普有意維繫「習特會」的外交能量，正如更早之前與普京（Vladimir Putin）的阿拉斯加峰會、以及近期在歐俄烏之間斡旋的停火協議，特朗普都希望對外傳遞一個訊息：自己是唯一能「搞定中俄」的偉大領導人。

而從日本當前動作來看，特朗普如果真有向高市早苗進行「勸說」，雖然火候可能稍嫌不足，卻也不是完全沒有效果。

2025年11月25日，日本東京，首相高市早苗在官邸與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話後接受媒體訪問。（Reuters）

日本希望「折衷」

首先是圍繞「台灣有事」的立場。

11月25日，針對公明黨魁齋藤鐵夫向政府提交書面質詢，詢問政府是否仍完全堅持其早前有關所謂「台灣有事」的立場，高市政府便召開內閣會議，決定以書面回應。

而書面回應指出：「判斷某一情況是否構成存亡威脅，將結合政府掌握的所有信息，並考慮具體情況，客觀理性地作出判斷。政府的立場不變，認為無需重新審查或考慮。」此外回復又指：「高市首相已多次明確表示，政府的立場沒有改變。台海地區的和平穩定不僅關乎我國的國家安全，也關乎整個國際社會的穩定。日本一貫的立場是，希望通過對話和平解決台灣問題。」

對此公明黨魁齋藤鐵夫表示：「這一決定意義重大。這是內閣決定的政府立場，意義重大。政府必須持續向國際社會詳細說明，其政策並沒有改變，政府的立場和解讀並沒有改變，這一點意義極其重大。」

這一發展的重點在於，原本風波開始之初，高市曾在10日就「台灣有事」發言解釋稱：「對於設想特定情況，在這個場合表態希望謹慎。」同時指出，對於表達見解稱可能構成存亡危機事態一事，「不準備作為政府統一見解來發表」。但25日的發展，顯然是內閣已經形成統一見解，不過或許是經過特朗普勸說的緣故，整體立場似乎較為後撤，也就是高市本身雖然沒有撤回發言，卻由內閣替她進行一定程度的「折衷」與緩頰。

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

而有關其他再軍事化的部署與議程，包括修改「無核三原則」等，目前還沒有改易跡象，不過日方似乎也有意「緩頰」。

例如與那國島的導彈部署計畫，此前防衛大臣小泉進次郎曾親赴視察，並被中國外交部在11月24日批評刻意製造地區緊張，動向極其危險。不過小泉25日出席內閣會議後向傳媒發表講話，稱計劃部署的中距離地對空導彈，是針對攻擊日本的戰機或導彈的防禦設施，而不是用於攻擊其他國家。

小泉同時指出，有關導彈在日本各地都有部署，並且重申這不會導致地區緊張局勢升溫。他強調日本將向其他國家明確表示，日本加強國防能力，同時堅守專守防衛原則，不會改變日本作為一個愛好和平國家的路線，而日本亦有意繼續與中國軍方保持溝通。

顯然，雖然與那國島導彈部署計畫未改，日方措辭卻有所柔化。只是問題也就如同高市針對「台灣有事」的發言，折衷當然意味有所反應，但這種反應能否平息事態，恐怕就是另一件事。

駐日本大使吳江浩稱，宣揚「台灣有事就是日本有事」甚至鼓噪「保衛台灣」，就是在侵犯中國主權。（中國駐日本大使館官網）

高市「底氣」何在

不過如果光就高市為何「只退一點」來看，其實不乏現實原因。

首先就是高市本身至今的高支持度，讓其沒有必須迅速平息事態的迫切感，甚至可能形成另一種趨勢：如果撤回言論或許會被視為軟弱表現，反而導致支持度雪崩。

以共同社17日公布的民調為例，針對「台灣有事」行使集體自衛權的調查結果，在60歲以上高齡群體中，「反對」加上「傾向於反對」總計佔52.5%，高於「贊成」的39.9%。30歲以下年輕群體與40至50多歲中年群體中贊成派居多，分別佔58.7%和52.1%。顯然，高齡群體明顯反對，年輕與中年群體則贊成居多。

這種分布基本符合選前各方一大重點觀察：高市早苗吸引到許多年輕人支持，且年輕人大多不認為高市的強硬路線有問題，甚至更多是因高市「敢衝」的個人魅力而選擇支持。換句話說，如果高市真的應中方要求撤回發言，可能反而得罪票倉。

再來，在高市內閣支持度高漲的背景下，即便自民黨朝小野大，在野黨也完全沒有提不信任案、觸發重新大選的底氣，甚至相反：如果高市當前支持度持續，其完全有底氣在明年提前大選，有機會逆轉自民黨朝小野大的尷尬現狀。基本上，這或許也是高市攪動這次風雲的原因之一，以及為何自民黨除了石破茂外的多數政要，都選擇與高市早苗站在一起的關鍵。當然，面對中國持續的經濟放血，這種高支持度是否能一直持續，必須打上問號。

2025年11月19日，共同網指中方通報日方暫停進口日本海產。有日本水產加工商表示，在中方2023年8月因福島核污水排海實施進口禁令前，曾每年向中國出口200噸冷凍扇貝。該公司已向中國申請重新註冊其加工設施，這是恢復出口的必要條件，目前正在等待批准。然而，該公司對禁令的再次實施感到無比失望。（網絡圖片）

但更關鍵的，是美日同盟的軍事升級也確實符合美國的印太布局，而這同樣是高市早苗的「底氣」之一。尤其進入「特朗普2.0」，從這次特朗普訪日簽署造船協議，以及日本近期首次向美國出口愛國者來看，美國顯然有意發揮日本的軍事戰略資源，強化美日同盟實力，既減少美國的戰略透支，更激發日本的戰略潛能，讓東京能更好配合、支援美國的區域戰略調整，同時參與對華戰略博弈。

確實，高市早苗這次發言打破慣例，但從更宏觀的脈絡來看，「台灣有事、日本有事」原本就是安倍之後歷任首相心照不宣的默契，且對美國來說，日本也必然要在對華圍堵扮演角色，尤其是台海議題。正如3月美國國防部顧問梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）在出席美國參議院外交委員會聽證會時所說，「台海有事」時，美國介入可依靠的重點國家，就是日本而非其他。

正因如此，不論這次高市早苗越界究竟是美國授意較多、又或是她個人先斬後奏的政治暴衝，美日同盟升級都是高市早苗的冒險「底氣」，否則便不會在「台灣有事」發酵後，還迅速拋出修改「無核三原則」、提升自衛隊地位等說法。說得更直接，即便高市早苗「尾巴搖狗」，也是算準了美國不至於全盤反對，這點從美國駐日大使、國務院的陸續發聲，便也可見端倪。

當然，特朗普既然開口，日本便不會毫無反應，後續究竟如何發展、高市早苗又會「退多少」、是否真的撤回發言，都還有待觀察。只是在美日同盟軍事升級成為現實的背景下，戰術服軟恐怕很難解釋為戰略後撤，即便這次中日風暴平息，美國對菲律賓、韓國、澳洲的持續武裝也不會停下，尤其日本已預計要在2026年底前完成修訂「安保三文件」。在可見未來內，印太恐怕都是一片軍工崛起的景貌。