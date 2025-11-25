馬杜羅生日習近平致函 承諾繼續支持委內瑞拉
據外媒報道，中國國家主席習近平在委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）生日前日（23日）致函，承諾將在區域緊張局勢加劇及美國軍事壓力下，繼續支持委內瑞拉主權。
據委內瑞拉電視台Con El Mazo Dando報道，習近平在生日函中稱中國和委內瑞拉是「親密的朋友、好兄弟和好夥伴」，亦稱將繼續支持委內瑞拉「維護國家主權、國家安全、國家尊嚴和社會穩定」。
習近平也在賀信中譴責外國干涉委內瑞拉內政。美國此前已向加勒比海地區和委內瑞拉沿海部署近十艘軍艦，進行所謂的禁毒和海上安全行動。
中國外交部發言人毛寧早前在例行記者會上表示，中方堅定支持2014年拉美和加勒比國家共同體發布的《宣布拉美和加勒比為和平區的公告》，反對任何違反聯合國憲章宗旨和原則、侵犯別國主權安全的行為，反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政。希望美方通過雙多邊法律框架開展正常的執法司法合作，多做有利於拉美和加勒比地區和平穩定的事。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）亦致函，稱馬杜羅為「親愛的朋友」，並承諾深化俄羅斯與加委內瑞拉之間的「戰略夥伴關係」。
