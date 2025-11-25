馬杜羅生日習近平致函　承諾繼續支持委內瑞拉

據外媒報道，中國國家主席習近平在委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）生日前日（23日）致函，承諾將在區域緊張局勢加劇及美國軍事壓力下，繼續支持委內瑞拉主權。



據委內瑞拉電視台Con El Mazo Dando報道，習近平在生日函中稱中國和委內瑞拉是「親密的朋友、好兄弟和好夥伴」，亦稱將繼續支持委內瑞拉「維護國家主權、國家安全、國家尊嚴和社會穩定」。

習近平也在賀信中譴責外國干涉委內瑞拉內政。美國此前已向加勒比海地區和委內瑞拉沿海部署近十艘軍艦，進行所謂的禁毒和海上安全行動。

2023年9月13日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同訪華的委內瑞拉總統馬杜羅舉行會談，習近平在人民大會堂東門外廣場為馬杜羅舉行歡迎儀式（新華社）

中國外交部發言人毛寧早前在例行記者會上表示，中方堅定支持2014年拉美和加勒比國家共同體發布的《宣布拉美和加勒比為和平區的公告》，反對任何違反聯合國憲章宗旨和原則、侵犯別國主權安全的行為，反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政。希望美方通過雙多邊法律框架開展正常的執法司法合作，多做有利於拉美和加勒比地區和平穩定的事。

2025年10月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social平台發文稱，美方在委內瑞拉海岸對一艘船發動襲擊，造成6人死亡。特朗普表示，該船遭襲時正在販運毒品，且與非法毒品恐怖分子網絡有關聯。（Truth Social@Donald J. Trump）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）亦致函，稱馬杜羅為「親愛的朋友」，並承諾深化俄羅斯與加委內瑞拉之間的「戰略夥伴關係」。