克宮稱收到美國新版烏克蘭和平計劃　美特使下周訪俄會普京

俄羅斯官媒周三（26日）報道，總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）稱，莫斯科已經收到美國提出的最新和平方案，但尚未與任何人詳細討論過該計劃，而美國總統特朗普（Donald Trump）將派白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）下周到訪莫斯科，向總統普京（Vladmir Putin）作出提案。



烏沙科夫表示，俄美官員並未在25日阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）的談判中討論美國提出的最新和平計劃，而新的「和平計劃根本沒有與任何人詳細討論過」。他指，提案中的「某些方面」可積極看待，但許多方面則需要與專家討論，又指「歐洲官員」完全沒有必要參與這一過程。

2025年8月6日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在克里姆林宮會見美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff，右）。（Getty Images）

美國上周公佈的和平計劃明顯利好莫斯科，包括由俄羅斯控制烏克蘭五分之一領土及禁止後者加入北約等，引發烏克蘭和歐洲官員憂慮。有外媒報道指該計劃借鑑了俄羅斯提供給美國政府的文件，當中涉及俄方提出的結束戰爭條件。

本周美烏官員會面後，美國又提出新的和平計劃，烏克蘭總統澤連斯基周二表示，基輔準備推進美國支持的和平計劃框架，並與特朗普討論計劃中的爭議點，他還指談判應包括歐洲盟友。