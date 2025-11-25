歐洲「28點計劃」的戰略自主：逐條對比美國藍本　對烏克蘭更有利

據報道，在美國特朗普政府提出針對俄烏衝突的「28點計劃」後，歐洲方面針對這項計劃起草了一份更加有利於烏克蘭的歐洲版「28點計劃」。大體看，相較於美國提出的「28點計劃」，歐洲提出的「28點計劃」在「烏克蘭是否能加入北約」「兵力上限」以及土地等問題上有所修改。此外，該計劃在很多措辭、細節上都有一些調整。



圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）等出席；烏方代表則包括總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）等。（Reuters）

據央視新聞11月23日報道，據了解，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）可能會在下周前往華盛頓與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會談。德國總理默茨（Friedrich Merz）11月22日表示，結束烏克蘭危機必須得到烏克蘭及其歐洲夥伴的同意，「不能由大國越過當事國擅自決定」。

有分析稱，現在烏克蘭面臨的挑戰是如何在避免與特朗普發生直接衝突的情況下，找到修改計劃的方法。另據新華社11月24日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）近期或將前往美國會見特朗普，雙方將討論計劃中「最敏感」的內容，包括涉及領土議題。

特朗普批烏克蘭不懂感恩

澤連斯基立即表態感謝美國援助

據新華社報道，美國和烏克蘭代表11月23日表示，雙方當天在瑞士日內瓦就美方所提結束俄烏衝突28點新計劃進行的會談「取得進展」。

與此同時，特朗普本人卻在社交媒體上發長文稱「俄烏衝突本不應該發生」並抨擊烏克蘭領導層「不懂感恩」，並指責歐洲繼續從俄羅斯購買石油。據報道，在特朗普發文抨擊數小時後，烏克蘭總統澤連斯基在社交平台上感謝了美國和特朗普的援助，並稱他們的援助拯救了烏克蘭人的生命。

圖為2025年11月22日，烏克蘭總統澤連斯基在社交平台上發文的配圖。（X@ZelenskyyUa）

有分析稱，現在烏克蘭面臨的挑戰是如何在避免與特朗普發生直接衝突的情況下，找到修改計劃的方法。此外，有歐洲官員私下對特朗普政府提出的「28點計劃」提出了嚴厲批評。而澤連斯基則對歐洲提出的修改版計劃表示歡迎。基輔-莫吉拉學院（Kyiv-Mohyla Academy，又稱基輔莫希拉學院）比較政治學教授哈蘭（Olexiy Haran）稱，絕大多數烏克蘭人都拒絕接受特朗普政府的計劃，並將支持歐洲的方案。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）11月23日表示，美烏代表團就美國提出的28點和平計畫進行的會談取得「實質性進展」，並對俄烏達成和平協議表示樂觀。(Reuters)

另據報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）11月23日在被問及有關歐洲版修改計劃時回應稱，暫未看到相應的方案。

逐條對比兩版「28點計劃」

美國版和歐洲版有何異同？

路透社日前公布了這份由英國、法國、德國起草的歐洲版「28點計劃」內容。紅星新聞記者對此進行梳理，並比較了歐洲版計劃與美國版計劃之間的差異。總體上看，歐洲版更強調了歐洲和烏克蘭的利益，以及歐洲在敦促協議實施過程中的參與度。此外，兩版在涉烏克蘭軍事保障和領土問題上有較大差異。

1、烏克蘭的主權需要再次得到確認。（美版為：烏克蘭的主權將得到確認。）

2、俄羅斯、烏克蘭和北約之間將達成一項全面且徹底的互不侵犯條約。過去30年來的所有爭議都將得到解決。（美版為：俄羅斯、烏克蘭和歐洲之間將簽署一份全面的互不侵犯條約。過去30年間所有爭議將得到解決。）

3、美國版計劃為：預期俄羅斯將不入侵鄰國，而北約將不再進一步擴張。歐洲版計劃刪除了這一條。

4、在簽署和平協議後，俄羅斯將和北約舉行對話，以解決所有安全問題，為局勢降溫創造條件，確保全球安全並增加互動與未來經濟發展的機會。（美版為：在美國的調解下，將舉行俄羅斯與北約的對話，以解決所有安全問題，為局勢降溫創造條件，確保全球安全並增加互動與未來經濟發展的機會。）

5、烏克蘭將獲得強有力（robust）的安全保障。（美版為：烏克蘭將獲得可靠（reliable）的安全保障。）

6、烏克蘭武裝部隊規模在和平時期將被限制在80萬人以內。（美版為：烏克蘭武裝部隊的人數將被限制在60萬人。）

7、烏克蘭是否加入北約取決於北約各國的共識，但目前這種共識不存在。（美版為：烏克蘭同意在憲法中確立其不加入北約；北約同意在其章程中通過條款，規定未來任何時候都不接納烏克蘭。）

8、北約同意和平時期裏不在烏克蘭永久部署軍隊。（美版為：北約同意不在烏克蘭部署軍隊。）

9、北約戰鬥機將部署在波蘭。（美版為：歐洲戰鬥機將部署在波蘭。）

10、美國提供保證的前提與條件。（具體細則內容與美版相同）

11、烏克蘭符合歐盟成員國資格，在審議期間將獲得短期優先進入歐洲市場的待遇。（具體細則內容與美版相同）

12、為烏克蘭提供強有力的全球重建方案。（具體細則內容與美版相同）

13、俄羅斯將逐步重新融入全球經濟。（具體細則內容與美版相同）

14、烏克蘭將進行全面重建並獲得經濟補償，其中包括通過俄羅斯被凍結的資產進行補償，讓俄羅斯賠償烏克蘭的損失。（美版則有更為詳細的闡述：1000億美元（約7.78萬億港元）的俄羅斯凍結資產將用於美國主導的烏克蘭重建和投資項目；美國獲得該項目50%的利潤，歐洲追加1000億美元；此外，剩餘被凍結的俄資產將被解凍並投資於一個獨立的俄美投資基金，以加強兩國關係。）

15、將成立一個由美國、烏克蘭、俄羅斯和歐洲國家參與的聯合安全工作組，以敦促協議執行。（美版為：成立美俄聯合安全工作組以敦促協議執行。）

16、俄羅斯將通過立法確立其對歐洲和烏克蘭的互不侵犯政策。（美版同）

17、美俄同意延長核不擴散及核控條約的有效期。（美版同）

18、烏克蘭同意成為無核國家。（美版同）

19、扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）將在國際原子能機構（IAEA）監督下重啟，發電量由俄羅斯和烏克蘭按50：50對半分。（美版同）

20、烏克蘭將接受歐盟關於宗教寬容和保護語言少數群體的規則。（美版同）

21、烏克蘭承諾不以武力收回土地。土地交換談判將從接觸線（前線）開始。（美版則有更為具體的闡述：克里米亞（Crimea）、盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克（Donetsk）將被「事實承認」為俄羅斯領土，美國也將承認；赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）將在接觸線（前線）被凍結，這意味著這兩地區也按接觸線進行「事實承認」；俄羅斯放棄除這5個地區以外其控制的其他區域；烏軍從目前控制的頓涅茨克州部份地區撤出，撤出區域將被視為「中立的非軍事化緩衝區」，國際上承認為屬於俄羅斯聯邦的領土，但俄羅斯軍隊也不進入該非軍事區。）

22、確定邊界安排後，俄羅斯和烏克蘭均承諾不以武力改變這些安排。如果違反，任何安全保障均不適用。（美版同）

23、俄羅斯不得阻礙烏克蘭利用第聶伯河（Dnieper River）開展商業活動，雙方將達成協議，確保糧食貨物能夠自由通過黑海。（美版同）

24、設立一個人道主義委員會，解決懸而未決的問題。（具體細則內容與美版相同）

25、烏克蘭將在和平協議簽署後盡快舉行選舉。（美版為：烏克蘭將在100天內舉行選舉。）

26、將採取措施解決衝突受害者的困境。（美版為：對所有衝突參與者實行全面大赦，並同意不再提出索賠或在未來解決投訴。）

27、本協議具有法律約束力。將由特朗普總統擔任主席的和平委員會進行執行、監督和保障。違反協議將受到處罰。（美版為：本協議具有法律約束力。將由特朗普總統擔任主席的和平委員會進行執行、監督和保障。違反協議將受到制裁。）

28、各方同意後，雙方撤至商定地點，停火立即生效，協議即刻開始執行。停火的具體方式，包括監督機制，將在美國監督下由雙方商定。（美版為：各方同意後，雙方撤至商定地點，停火立即生效。）