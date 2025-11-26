美媒：美烏談判至少存在3點重大分歧　涉及烏克蘭「紅線」

近期，美俄「28點和平計劃」曝光，美國總統特朗普（Donald Trump）試圖向烏克蘭施加壓力，強迫其接受這項和平計劃。上周末，美國、烏克蘭以及歐洲國家的代表團在瑞士日內瓦就「28點計劃」舉行會談，美國國務卿魯比奧稱會談取得「良好進展」。



但美國有線電視網絡（CNN）11月26日援引消息人士的話稱，「28點計劃」包括要求烏克蘭放棄東部頓巴斯地區領土、限制軍隊規模以及永不加入北約，這些議題觸及烏克蘭政府的「紅線」，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）不希望在這些議題上做出太大的退讓。

報道稱，特朗普政府正積極宣傳「和平計劃」取得的進展，魯比奧等官員堅稱，剩下的那些分歧「並非不可克服」。當地時間11月24日，一名美國特使在阿聯酋阿布扎比會見俄羅斯官員時宣稱，「烏克蘭已經同意和平協議」，僅剩「一些細節需要解決」。

然而，一名烏克蘭消息人士告訴美國有線電視網絡，烏克蘭和美國已就「28點和平計劃」中提出的大部分議題達成「共識」，但在至少三個關鍵領域還存在重大分歧，這些分歧可能影響談判的成敗。

圖為2025年8月18日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。（Reuters）

消息人士稱，美國提議烏克蘭交出東部頓巴斯地區領土，使其成為俄羅斯管理的非軍事區，這項提案「已經有一定進展」，但烏方尚未就草案的實質性內容或措辭作出任何決定。該人士強調：「關於我們敲定烏克蘭已經接受的版本的說法，是完全錯誤的。」

美國有線電視網絡指出，俄羅斯尚未完全佔領頓巴斯地區，烏克蘭依然控制着一些防禦嚴密的城鎮，它們被視為對烏克蘭安全至關重要的「堡壘帶」。

美國還提出了限制烏克蘭軍隊規模的提議，計劃將烏克蘭軍隊限制在60萬人以內。消息人士稱，這一提議仍在討論中，談判過程中提到過一個更高的數字。烏克蘭政府希望在敲定限制措施之前，對條款的細節作出進一步修改。

關於「28點和平計劃」要求烏克蘭放棄加入北約，這名烏克蘭消息人士告訴美國有線電視網絡，該條款依然「不可接受」。消息人士聲稱，這樣的讓步將開創一個「糟糕的先例」，實際上會賦予俄羅斯對北約的「否決權」。

美國有線電視網絡分析稱，這三個議題都是俄羅斯的訴求，也是烏克蘭「敏感且長期存在的紅線」，遠非特朗普政府口中的「少數剩餘分歧」。俄烏衝突已持續超過三年半，在任何一個議題上作出讓步都將使烏克蘭付出巨大代價，還可能給澤連斯基帶來「巨大的風險」。

多家外媒11月20日披露，美國總統特朗普正按「激進的時間表」趕在年底前結束俄烏衝突，試圖強迫烏克蘭接受美俄新擬定的28點和平計劃，主要內容包括要求烏克蘭放棄東部頓巴斯地區領土、烏軍規模限制在60萬人內、烏憲法寫入永不加入北約、邀請俄羅斯重返G8等。

2025年8月18日，美國華盛頓特區，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮會見美國總統特朗普（不在途中）和歐洲多國領導人，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

這項協議被視為「嚴重偏向俄羅斯」，讓烏克蘭方面感到不安。

當地時間11月23日，美國、烏克蘭以及歐洲國家的代表團在瑞士日內瓦舉行會談。美國國務卿魯比奧在會後表示，美烏雙方在既有工作基礎上「取得良好進展」，正就相關建議進行修改和調整，力求在若干分歧上進一步縮小差距，使方案更接近雙方都能接受的方向。

在日內瓦談判結束後，美國和烏克蘭又拋出一項「19點和平計劃」。美烏雙方沒有公布新方案的具體內容，但美國廣播公司等美媒披露，修改後的方案不再對烏軍規模作出嚴格限制，有關領土劃分、烏克蘭能否加入歐盟和北約以及對烏安全保障等議題則被擱置。

分析人士認為，「19點計劃」減少了對烏克蘭不利的部分條款，更接近烏克蘭的立場。

當地時間11月25日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫分別就「28點計劃」和「19點計劃」置評。拉夫羅夫指出，俄羅斯通過非官方渠道收到了特朗普提出的「28點計劃」，但美國尚未向俄羅斯提供「媒體猜測的」其他版本。俄方認為，「28點計劃」是「基於在俄美安克雷奇會議達成的共識」。

拉夫羅夫提醒說，如果協議中關於「安克雷奇會議的字面和精神被抹去」，情況將會改變。他表示，俄羅斯期待美國與歐洲、烏克蘭就該計劃達成共識，並準備「討論其措辭」。俄方讚賞華盛頓基於解決烏克蘭衝突倡議的立場，並不期望其「急於」推進烏克蘭問題的談判進程。

俄羅斯總統助理烏沙科夫26日表示，美國新任烏克蘭問題特使德里斯科爾在阿布扎比與烏克蘭代表會面，「還出乎意料地與俄方代表會面」。但烏沙科夫表示，俄美雙方沒有在阿布扎比討論和平計劃：「尚未與任何人詳細商討和平計劃。儘管俄方已經收到文件，但還沒有進行過討論。」

本文獲觀察者網授權轉載。

