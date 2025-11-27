畿內亞比紹政變總統遭扣押　軍方宣布接管政權

非洲西部國家畿內亞比紹（Guinea-Bissau）政變，軍方周三（11月26日）表示已完全控制國家。



聲明是在畿內亞比紹首都比紹的陸軍司令部宣讀的。此外，軍方表示，暫停於周日結束投票的大選進程並關閉邊境。

畿內亞比紹現任總統恩巴洛（Umaro Mokhtar Sissoco Embaló）對《青年非洲》（Jeune Afrique）雜誌表示，自己於政變期間在總統府辦公室遭到軟禁。同時被扣押的還有總參謀長、副總參謀長和內政部長。

2025年2月26日，畿內亞比紹總統恩巴洛在俄羅斯莫斯科克里姆林宮會見俄羅斯總統普京。（Reuters）

恩巴洛表示，政變是陸軍參謀長發動的。軍方發言人恩查馬（Dinis N’Tchama）稱，此次行動是在發現某些國家政客、毒梟參與破壞穩定計劃及企圖操縱選舉結果後所採取。報道稱，國家情報局查獲一批軍用級武器。

國家安保與公共秩序恢復最高軍事指揮部還下令關閉國家機構、暫停媒體運營、封鎖海陸空邊境，並實施從晚上9點至次日早上6點的宵禁。