畿內亞比紹政變總統遭扣押 軍方宣布接管政權
撰文：洪怡霖
出版：更新：
非洲西部國家畿內亞比紹（Guinea-Bissau）政變，軍方周三（11月26日）表示已完全控制國家。
聲明是在畿內亞比紹首都比紹的陸軍司令部宣讀的。此外，軍方表示，暫停於周日結束投票的大選進程並關閉邊境。
畿內亞比紹現任總統恩巴洛（Umaro Mokhtar Sissoco Embaló）對《青年非洲》（Jeune Afrique）雜誌表示，自己於政變期間在總統府辦公室遭到軟禁。同時被扣押的還有總參謀長、副總參謀長和內政部長。
恩巴洛表示，政變是陸軍參謀長發動的。軍方發言人恩查馬（Dinis N’Tchama）稱，此次行動是在發現某些國家政客、毒梟參與破壞穩定計劃及企圖操縱選舉結果後所採取。報道稱，國家情報局查獲一批軍用級武器。
國家安保與公共秩序恢復最高軍事指揮部還下令關閉國家機構、暫停媒體運營、封鎖海陸空邊境，並實施從晚上9點至次日早上6點的宵禁。
