央視玉淵潭天批高市早苗「搞事」：滿嘴噴糞　莫非腦袋被驢踢了

日本首相高市早苗11月7日表示若「台灣有事」可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可行使集體自衛權。此番言論引起國際關注，央視旗下新媒體「玉淵譚天」11月12日發表題為《搞事的高市》的文章，批評這位日本首相「高市變成了『搞事』」、「毫無底線地滿嘴噴糞」，又指「莫非她的腦袋被驢踢了？」



玉淵譚天在文章內指，日本首相高市早苗最近在談及台灣問題時口出狂言，暗示武力介入台海可能性，她的發言引發日本國內批評，在眾議院接受質詢時，高市早苗表示，自己的發言符合「政府既有見解」，不會撤回或取消。

中國駐日本大使館2025年11月2日批評日本首相高市早苗在APEC會議期間與台灣代表林信義會面，並在網上發布相關相片，稱對方為台「總統府資政」。（X@takaichi_sanae）

文章指，雖然這些年日本首相都「短命」，最近五年已經歷4人6任首相，但像高市早苗這麼「不想幹」的還是頭一個，「『台灣有事，就是日本有事』，這話，高市早苗是怎麼敢說出口的？莫非她的腦袋被驢踢了？」

玉淵譚天繼續批評高市早苗很擅長搞事，指在她的晉升路上，有兩件事不得不提，其一是參拜靖國神社，二是建議以「安倍談話」代替「村山談話」，即過去她曾建議當時在任的首相安倍晉三發表一份新聲明，以「安倍談話」取代此前代表日本戰後歷史認識的「村山談話」。

「村山談話」指的是前首相村山富士在日本投降50周年之際，承認日本的殖民統治和侵略給許多國家，特別是亞洲各國人民帶來巨大損害和痛苦。

2020年4月21日，日本東京，圖為一名戴口罩的女子途徑由時任日本首相安倍晉三與時為內閣成員高市早苗，共同為靖國神社供奉的祭品。（Getty）

玉淵譚天斥高市早苗通過不斷地搞事來造勢，撈取政治資本，是個不折不扣的投機分子，又指其為達成目標而不顧恩情，忘恩負義，在2012年自民黨總裁選舉時沒有支持自己所屬派閥，轉而力挺安倍晉三競選自民黨總裁。

文章稱，日本公明黨10月退出和自民黨的執政聯盟，高市早苗政府失去在眾議院的穩定多數，政權基礎搖擺，在這樣的局面下，高市早苗需要「破局」。

日本首相高市早苗2025年10月30日為出席亞太經合組織（APEC）峰會訪問韓國慶州期間，與韓國總統李在明舉行首腦會談。（Reuters）

玉淵譚天繼續指「高市又需要搞事了——炒作台灣問題，似乎是一種路子。高市早苗一邊尋求大幅增加防衛預算，一邊將台灣問題和『日本存亡』掛鈎」。

文章最後稱，「對於高市早苗這樣一個愛搞事的政客而言，除了算計之外，得多些『算大賬』的考量。再如此毫無底線地『滿嘴噴糞』，高市恐怕要付出代價了！」