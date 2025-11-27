特朗普怒斥紐時報道　堅稱自己精力充沛　反批記者「長相難看」

美國總統特朗普（Donald Trump）11月26日猛烈抨擊《紐約時報》的一篇暗示其精力衰退的報道，他堅決否認相關指控並強調自己狀態良好；他還批評此則報導的女記者「長相難看」。



79歲的特朗普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「即將停刊的《紐約時報》上的激進左翼瘋子們寫了一篇抨擊我的文章，說我可能正在失去活力，儘管事實恰恰相反。他們知道這是錯誤的，幾乎所有關於我的文章，包括選舉結果，都是負面的。」

特朗普又批評，紐時的報道選擇性忽略他的工作成果。他列舉了自己的許多成就，從去年選舉勝利、美國股市表現強勁，以至解決了多場國外戰爭等。他補充稱，最近接受了「完美的體檢和綜合認知測試，全數通過」，並強調這些都是「最近才做的」。

2025年11月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在從安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）前往佛羅里達州棕櫚灘的空軍一號專機上向記者發表演說。（Reuters）

霍士新聞報道，特朗普的憤怒源於白宮記者羅傑斯（Katie Rogers）周二的一篇標題為《日漸短暫的白晝，顯露疲態：特朗普在任內面臨衰老現實》（Shorter Days, Signs of Fatigue: Trump Faces Realities of Aging in Office）的報道，該報道暗示特朗普行動有所放緩。

該報道稱，通過分析特朗普的日程，發現他「公開活動比他第一任期時少」，暗示他通常在中午12點到下午5點之間出現，報道還稱特朗普似乎在近期的一次橢圓形辦公室（Oval Office）活動中打盹，並提到他透露曾在10月接受的磁力共振掃描。

對於特朗普的批評，紐時發言人斯塔特蘭德（Charlie Stadtlander）在一份聲明中表示：「我們的報導準確無誤，建立在第一手事實之上，「辱罵和人身侮辱並不能改變這一點，面對這樣的恐嚇手段，我們的記者也不會退縮。」