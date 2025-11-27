特朗普：不邀請南非參加明年G20邁阿密峰會　停止對該國所有補貼

美國總統特朗普（Donald Trump）表明，他不會邀請南非參加明年在邁阿密舉辦的二十國集團（G20）峰會，並計劃「停止所有對南非的付款和補貼」。



特朗普星期三（11月26日）在社交媒體發帖，再次毫無證據地聲稱南非正在對白種阿非利卡人（White Afrikaner）實施種族滅絕，並在無補償的情況下強行徵地，同時批評該國對近期全球峰會的處理方式。阿非利卡人為南非和納米比亞的白人移民後裔。

2025年11月22日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在南非約翰內斯堡舉行的G20峰會開幕式上發表演講。（Reuters）

彭博社引述特朗普說，「南非將不會收到明年在佛羅里達州邁阿密市舉辦的G20峰會邀請，南非已經向世界證明，他們不配成為任何地方的成員，我們將立即停止向其支付所有款項和補貼。」

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）辦公室發表聲明稱，特朗普的言論「令人遺憾」，並稱南非「不接受來自其他國家關於其參與全球平台價值的侮辱」。

聲明寫道，「令人遺憾的是，儘管拉馬福薩總統及其政府多次努力重建與美國的外交關係，特朗普總統仍繼續基於關於對我們國家的錯誤信息和歪曲事實採取懲罰性措施。」

目前尚不清楚美國將如何執行特朗普禁止南非參加會議的禁令，但很可能美國國務院不會向試圖參加會議的官員發放簽證。

南非在聲明中說：「南非將繼續作為G20的正式、積極且建設性的成員參與其中。我們呼籲G20成員重申其在多邊主義精神下將持續運作，要基於共識，確保所有成員在其各項架構中平等參與。」

美國總統特朗普（Donald Trump）5月21日於白宮會見南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）時，現場有記者就國防部接受卡塔爾贈送的飛機一事提問，卻遭到特朗普人身攻擊。（Reuters）

南非此前已做好特朗普阻止其參加邁阿密峰會的心理準備，南非官員還擔心美國可能會將南非徹底逐出G20。不過任何成員資格的變動都需要二十國集團成員國達成共識，就像2023年印度峰會前吸納非洲聯盟成為正式成員一樣。

目前尚不清楚特朗普威脅切斷對南非付款將涉及哪些具體措施。特朗普3月份就通過行政命令暫停了對南非的援助。

本文獲《聯合早報》授權轉載

