墨西哥佳麗獲環球小姐冠軍　曾被大賽總監斥「笨蛋」　賽事爭議多

第74屆環球小姐（Miss Universe 2025）決賽11月21日（周五）在泰國曼谷舉行，25歲墨西哥小姐Fatima Bosch獲得桂冠。此前Fatima Bosch因未按規定發佈宣傳內容，遭泰國大賽總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil）當眾羞辱稱「笨蛋」，納瓦特事後就此事道歉。這屆賽事也爆出不少爭議，兩名評審在賽前辭職。



+ 1

綜合外媒報道，這位25歲的墨西哥佳麗在獲勝後，從去年冠軍、丹麥選手泰爾維格 (Victoria Kjær Theilvig) 手中接過桂冠。環球小姐大賽素有「選美界超級盃」之稱，本次大賽匯集來自120個國家的代表，先前人氣頗高的泰國選手辛格（Praveenar Singh）獲得亞軍。

賽事爭議多 兩評審辭職

在周五這場精心策劃的決賽之前，此屆環球小姐賽事的籌備過程可謂一波三折。這場標榜為女性安全空間、慶祝各種文化、背景、宗教的盛會，卻面臨着評審辭職、操縱評選指控、有佳麗在舞台摔倒、佳麗抗議等一系列事件。

在決賽前數天，兩名評審宣布辭職，其中一人指控主辦單位操縱評選過程，指有一個「臨時評審團」在比賽前就預先選定決賽佳麗。

↓ 牙買加小姐Gabrielle Henry在預賽時不慎摔落舞台 ↓

↓ 英國小姐Danielle Latimer在台上摔倒 ↓

Fatima Bosch於11月4日的賽前儀式時，曾遭到賽事總監納瓦特的辱罵。當時許多選手起身離場表示對Fatima Bosch的支持時，納瓦特說道，「如果有人想繼續比賽，請坐下。」納瓦特之後叫來保安，並威脅要取消那些支持Fatima Bosch的佳麗的參賽資格。

泰國大賽總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil）11月5日淚流滿面地為自己的行為道歉，他向媒體表示：「我也是人，我並不想那樣做。」（網上截圖）

Fatima Bosch之後向媒體表示，她受到的待遇缺乏對女性尊重，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）稱讚Fatima Bosch是「女性應該勇敢發聲的榜樣」。

納瓦特之後在譴責聲中為自己的行為道歉，環球小姐組織也派遣國際高層代表團接管比賽運作。