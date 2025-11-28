秘魯前總統卡斯蒂略串謀叛亂　被判刑11.5年

秘魯前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）11月27日被最高法院判處11年5個月零5天監禁，他被指在2022年底試圖解散國會、企圖發動政變，被判犯串謀叛亂罪。



2025年11月27日，秘魯前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）於首都利馬出庭。（Reuters）

卡斯蒂略在2021年7月至2022年12月期間擔任秘魯總統，他在試圖解散國會後，於2022年12月7日被國會通過彈劾。此場政治風波觸發其支持者暴力抗議，抗議活動遭到鎮壓，造成數十人死亡。

2025年11月27日，秘魯前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）於首都利馬出庭，其支持者在庭外等候。 （Reuters）

另一前總統比斯卡拉前一天判囚14載

在卡斯蒂略被判刑的前一天，另一位秘魯前總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）因涉及就職前的受賄罪，被判處14年監禁。

連同卡斯蒂略在內，秘魯已有5名前總統淪階下囚。而自2018年以來，秘魯已經更換了6位總統。當年在卡斯蒂略被罷免後，時任副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）接任。但在上月初，國會以她「道德敗壞」為由通過彈劾案。

目前，原本是國會主席的耶里（Jose Jeri）正出任總統，預定將完成博魯阿爾特原來剩餘的總統任期，即2026年7月。秘魯總統選舉定於明年4月舉行。