秘魯有巴士與農夫車相撞跌落山谷　至少37死13傷

秘魯南部高速公路11月12日清晨發生一宗嚴重車禍，一架巴士與農夫車（pickup truck）相撞後跌落山谷，至少37人死、13人傷。事件中巴士司機不治，農夫車司機則無大礙，當地警方到場將農夫車司機帶走調查。



英國廣播公司（BBC）報道，一架載有大約60名乘客的巴士從南部城鎮查拉（Chala）出發，當駛到阿雷基帕（Arequipa）時，在一處轉彎道路上先撞到客貨車，再衝出路面跌落200米深的山谷，在河邊岸邊翻側。車上有36人當場身亡，另有一人送院後不治。

根據現場照片顯示，一輛巴士跌落在山谷底部，車輛窗戶破碎，車身嚴重損毀，車頂塌陷，並且現場有很多岩石，恐讓搜救工作更難開展。

2025年11月12日，秘魯，名為秘魯志願消防隊的帳戶在社交平台上發布圖片，圖為救援人員連夜在車禍事發地附近搜尋墜落山谷的巴士。（X@cgbvpoficial）

當地地區市長Waldor Llerena稱，事發現場周圍地形「非常崎嶇」，而該區域曾有類似嚴重車禍紀錄。報道引述數據指，秘魯2022年有超過3,300人因交通意外身亡。