美特使被曝建議俄方如何推銷和平方案　特朗普：標準操作

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）上月與俄總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）關於俄烏和平協議的通話遭曝光。在通話中，威特科夫建議俄方若想達成和平協議，普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）應該主動致電特朗普（Donald Trump，又譯川普），並向特朗普表示俄方支持且祝賀其達成的加沙協議，以換取特朗普在俄烏問題上與俄羅斯站在同一戰線上。



彭博社報道，威特科夫此前成功推動以色列哈馬斯達成加沙首階段停火協議，他上月14日在一次持續約5分鐘的通話中向烏沙科夫提議：「我們曾為特朗普整理過一份20點的和平方案，而我在想，也許我們也能和你們做一份類似的內容。」

他建議，俄方應該在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）拜訪白宮前，安排特朗普與普京通話，並以加沙首階段和平協議作為切入點。

2025年8月6日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在克里姆林宮會見美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff，右）。（Getty Images）

烏沙科夫在接受俄羅斯國家傳媒訪問時，承認了通話的真實性，但表示錄音並非由俄方泄漏。他亦表示，這些通話很可能是外泄，目的是為「阻礙」美俄關係。

當被問到威特科夫的做法時，特朗普表示他尚未查看這通電話，但聽說那只是一次「標準的談判（standard negotiation）」。

2025年10月21日，同樣作為白宮中東特使的威特科夫在以色列發言。（Reuters）

特朗普說，「他（威特科夫）要把這套說法推銷給烏克蘭。他也要把烏克蘭推銷給俄羅斯。這就是一個操盤手（dealmaker）會做的事。」特朗普亦稱，「我想他對烏克蘭也會說同樣的話，因為每一方都必須有讓步與交換。」