美國民警衛隊2人遭槍擊 特朗普：女隊員傷重不治
撰文：張子傑
出版：更新：
美國華盛頓白宮附近11月26日有2名國民警衛隊人員遭槍擊，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）27日表示，其中一名受傷隊員傷重不治。
路透社報道，特朗普27日稱，20歲受傷國民警衛隊女隊員Sarah Beckstrom傷重身亡，他形容死者生前備受尊重，是一個高尚的人。
至於另一名中槍隊員Andrew Wolfe的情況則仍然危殆。
特朗普指遇襲成員由西維珍尼亞州派遣到首都華盛頓，他形容事件是恐怖襲擊，並對此感到憤怒。他認為事件反映美國有需要全面控制誰可進入及留在當地，以保障國家安全。
事發於26日，29歲阿富汗男子Rahmanullah Lakanwal手持一把.357口徑麥格農手槍，他向兩名正在巡邏的國民警衛隊成員開火，之後與趕到的其他國民警衛隊駁火時受傷被捕，目前情況嚴重。
華盛頓警方指，疑犯與妻子及5名孩子居於華盛頓州，估計他是單獨犯案。
